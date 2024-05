Kapitán Francie Sacha Treille: Šampionát v Česku je speciální. Proč vzpomíná na Pardubice?

I ve 36 letech patří Sacha Treille (36) mezi hlavní opory a nejproduktivnější hráče francouzského národního týmu, v zápase s Lotyšskem zkušený útočník Grenbolu dokonce dosáhl třetí nejvyšší rychlosti ze všech aktérů utkání. Atmosféru světového šampionátu zažívá již popatnácté, druhým rokem dělá výběru země galského kohouta kapitána. "Dřív bylo hodně náročné bojovat o body, ale teď máme lepší tým než před lety. Myslím, že Francie je na správné cestě," říká v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Treille je profesionálem od roku 2003 a jeho hokejový životopis je poměrně pestrý. Několik sezon odkroutil ve Švédsku a působil i v Německu nebo v českých luzích a hájích, kde hrál extraligu za Kladno, Spartu a Pardubice. V lednu 2019 se vrátil do mateřského Grenoblu, se kterým získal celkově už šest titulů.

Jak byste porovnal MS v Praze v roce 2015 s letošní Ostravou?

"Je to asi nastejno, na obou místech je dobrá atmosféra. V Praze je větší hala, ale na tom tolik nesejde. Jsme tady, abychom hráli hokej a vyhrávali."

V Česku jste hrál za Pardubice, Kladno a Spartu. Jak na toto období vzpomínáte?

"Všude to pro mě byla dobrá zkušenost. Rád vzpomínám na zážitky z Kladna, které je sice menším týmem, ale uměli jsme hrát hodně tvrdě. Poté ve Spartě to bylo úplně něco jiného. Miloval jsem to. V Pardubicích to pro mě bylo speciální. Měli jsme dobrou první sezonu a hlavně se mi tam narodil syn, takže to pro mě bude pořád důležité místo."

Program Francie ve skupině B. Livesport

Jaké pro vás je hrát tady po letech strávených v Česku?

"Je to skvělé, protože Česko je hokejová země a je vždy skvělé tady být, užívat si fanoušků a všeho okolo českého hokeje."

Co říkáte na zdejší atmosféru?

"Je výborná, speciální. Pamatuji si, že na minulém mistrovství v Česku to bylo stejné. Letos je to možná ještě lepší, takže díky všem, že fandí. Snad to tak zůstane i do budoucna."

Jste na patnáctém šampionátu, jak se podle vás hokej za tu dobu vyvinul?

"Je stejný, možná je teď trochu rychlejší. Dřív bylo hodně náročné bojovat o body, ale teď máme lepší tým než před lety. Myslím, že Francie je na správné cestě."

S národním týmem jste dosáhl řady důležitých vítězství, na které vzpomínáte nejraději?

"Vybavuji si rok 2007, kdy jsme si mysleli, že Francie nikdy nebude pořádat mistrovství světa. V roce 2017 se to ale uskutečnilo a dokázali jsme na domácí půdě parádně porazit Finy. To bude asi moje nejlepší vzpomínka."

Kapitánem Francie jste druhým rokem. Jak vnímáte svou roli v týmu?

"Snažím se předávat zkušenosti a zároveň se starám, aby se každý hráč v týmu cítil pohodlně. Pak už se jen snažím být pro ně co nejlepším příkladem."

V týmu máte Pierra-Édouarda Bellemara, který působí v NHL. Jaký má význam pro váš tým?

"Velký, protože si z NHL přináší hodně zkušeností. Patří v týmu k těm starším, takže má podobnou roli jako já. Ostatním jde příkladem jak na ledě, tak mimo něj."

Jak byste porovnal úroveň hokeje ve francouzské lize se světovým šampionátem?

"Tady jsou ti nejlepší ze všech zemí, takže je tu rozhodně kvalitnější a rychlejší hokej a na ledě není tolik času a prostoru. Ale naše liga jde každým rokem nahoru a myslím si, že by byli fanoušci z jiných zemí překvapeni úrovní hokeje ve Francii."

Přestože jste zatím sehráli dva dobré zápasy, máte z nich pouze bod. Jak byste zhodnotil utkání s Lotyšskem?

"Nehráli jsme špatně, stejně jako proti Kazachstánu, kdy jsme bod nakonec nezískali. Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme proti Lotyšsku nezískali bod navíc, ale jestli takhle budeme hrát nadále, myslím, že příští zápas bude úspěšný."

Treillovy statistiky proti Lotyšsku. Livesport

Nad Kazachstánem i Lotyšskem jste vedli, ale soupeři oba zápasy otočili. Čím to?

"To je sport. Samozřejmě tvrdě bojujeme celých šedesát minut, musíme dál tvrdě makat a body určitě přijdou."

V úterý vás čeká důležitý zápas s Polskem. Jak se na něj připravujete?

"Zaprvé budeme odpočívat, protože nás v tomto turnaji čeká ještě hodně zápasů a potřebujeme před Polskem dobít baterky. Náš hlavní cíl je zůstat v nejvyšší divizi, takže budeme o tři body tvrdě bojovat."

Viděl jste zápas polského nároďáku proti Lotyšsku?

"Upřímně řečeno ne. Teď se budeme soustředit hlavně na odpočinek a o Polsku se teprve budeme bavit. Je to práce našich analytiků, kteří ten zápas zkoumají a budou nám ho prezentovat."

V listopadu oslavíte sedmatřicetiny, jak se po fyzické stránce cítíte?

"Stále dobře. Nejdůležitější je držet se v kondici. Dokud budu schopný hrát, budu si hokej užívat a nepřijde zdravotní problém, tak není šance, že bych skončil. Pořád mám chuť pokračovat."