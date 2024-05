Slovensko sestřelilo Kazachstán a má první výhru, Švýcarsko pětkrát uspělo v přesile

Slovenští hokejisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Kazachstán 6:2 a ve druhém utkání skupiny B poprvé bodovali. Kazaši nenavázali na výhru nad Francií. Klíčový náskok si Slováci vypracovali již v první třetině, ve které třikrát skórovali. Dvě branky vstřelil Martin Pospíšil (24), tři body za gól a dvě asistence si připsal Libor Hudáček (33).

Kanadský trenér slovenské reprezentace Ramsay udělal po páteční porážce jedinou změnu v sestavě, do čtvrtého útoku zařadil místo Daňa jiného krajánka z české extraligy Faško-Rudáše.

Slováci byli od začátku aktivnější a tlačili se do útoku. Prosadili se ve 13. minutě v první přesilové hře. Nemcovu střelu dorazil za záda brankáře Šutova Pospíšil.

Statistiky utkání. Enetpulse

V pokračujícím tlaku slovenští hráči rychle udeřili podruhé. Jen o 34 sekund později se tvrdou ranou prosadil Faško-Rudáš. Liberecký útočník trefil kameru v brance, od které se puk odrazil zpět do hry a Šutova z dorážky překonal i Grman. Rozhodčí po kontrole u videa uznali jako gólovou už první situaci.

Grman byl v 16. minutě blízko další brance, Šutova ale nepřekonal. Vydařenou první třetinu Slováků korunoval po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho Sukeľ.

Ve druhé části Kazaši vyrovnali hru a v signalizované početní výhodě se jim podařilo zásluhou Asetova snížit. Uklidnit Slováky mohl aktivní Sukeľ, podruhé se mezi střelce ale nezapsal. Šutov jeho střelu akrobaticky vyrazil hokejkou a připsal si zákrok zápasu. Připravenost musel předvést i Škorvánek, jehož prověřili Bojko a Omirbekov.

Sestřih utkání Slovensko – Kazachstán. Livesport

Ve 29. minutě zastavil Kelemenův brejk jen za cenu faulu Beketajev, Slováci dostali výhodu trestného střílení, které Hudáček jistě proměnil. Kazaši mohli duel zdramatizovat v přesilových hrách, druhý gól ale nepřidali. Slovensko tak utkání bez problémů dovedlo do vítězného konce.

V úvodu třetí třetiny se v roli nahrávače předvedl Hudáček, jenž nejprve připravil gól pro Pospíšila a poté pro Cingela. Po šesté inkasované brance přenechal Šutov místo v brance Bojarkinovi. Škorvánka v 52. minutě překonal Omirbekov, zopakovat loňskou výhru nad Slovenskem na MS se ale Kazachstánu nepodařilo.

Favorizovaní Finové měli podle očekávání od začátku navrch, ale gólman Bowns takřka celou první třetinu odolával bez úhony. Pak se ale v 17. minutě prosadil díky úspěšné teči Kapanen a ukončil čekání svého týmu na gól, které se od začátku turnaje protáhlo na 81 minut a 14 sekund. Britové, jimž se podařilo dvakrát skórovat v minulém utkání proti Kanadě, hledali na Larmiho recept marně.

Statistiky utkání. Enetpulse

Seveřané rozhodli drtivou druhou třetinou, během níž nastříleli pět branek. Už po 75 sekundách od návratu na led se rovněž díky teči prosadil Puljujärvi. Ve 25. minutě využili Finové přesilovku, poté co z kruhu bez přípravy vypálil Innala. Rozdíl ve skóre pak ještě do druhé přestávky navýšili Riikola, Kapanen a Määttä.

Ve třetím dějství vyslal tým Suomi na Bownse dvacet přesných ran. Za jeho zády skončily dvě. Dokonale přesně s pomocí tyčky se zapsal mezi střelce Lehtonen, hattrick pak v 53. minutě dovršil Kapanen. Larmimu nakonec stačilo na udržení čistého konta 14 zákroků.

Favorita poslal do vedení osmnáctiletý supertalent Bedard. Jeho dalekonosný pokus skončil za zády Frederika Dichowa i proto, že dánský gólman neviděl na puk po přetlačované Michaela Buntinga s obráncem Oliverem Lauridsenem. Pravě tento souboj byl také důvodem, proč sudí gól původně neuznali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. Kanadská střídačka však sáhla k trenérské výzvě, která byla úspěšná.

V 11. minutě hráli Kanaďané první přesilovku, Andrew Mangiapane v ní zazvonil na brankovou konstrukci. V 16. minutě poslal Frederik Storm kotouč do hlediště a Dánové se museli bránit v dalším oslabení. V tomto případě už ale úspěšní nebyli. Hned po 14 sekundách poslal dánského hříšníka zpět do hry Dylan Cozens, když zacílil dokonale přesně z pozice kousek za kruhy.

Statistiky utkání. Enetpulse

V nástupu do druhé třetiny našel Bedard Buntinga, ten však ztroskotal na Dichowovi. Zahanbit se nenechal ani jeho protějšek Binnington při zakončení Niklase Andersena. Ve 26. minutě už se Dánové dočkali, když se k dorážce v bezprostřední blízkosti kanadského brankoviště dostal Christian Wejse a po rychlé kličce do forhendu snížil. Před polovinou zápasu jel Bedard sám na Dichowa, ale neuspěl. Další možnost nevyužil Brandon Hagel.

V úvodu třetí třetiny mohl po přihrávce Mathiase Froma vyrovnat Alexander True. Ve 42. minutě po spolupráci s Dylanem Guentherem zamířil do odkryté branky opět Bedard. Náskok pojistil dvě minuty před koncem při power play Dawson Mercer a 21 sekund před koncem po Bedardově přihrávce dovršil výsledek Pierre-Luc Dubois.

Bedardovy zápasové statistiky. Enetpulse

Trenéři obou týmů udělali oproti předešlým utkáním změny v sestavě, v brance Francie místo v sobotu nejistého Ylönena nastoupil Junca.

Lotyši měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, faul Chakiachviliho ale nepotrestali. Junca měl v první třetině více práce než Merzlikins, i zkušený lotyšský gólman ale musel řešit složitější situace.

Francii k vedení pomohla nedisciplinovanost soupeře. Při Zilově vyloučení bodl špičkou hole Batna útočníka Bellemarea, dostal pětiminutový trest a Lotyšsko ve dvojnásobném oslabení inkasovalo. Za Merzlikinsova záda prošla lehce tečovaná střela Da Costy. Následnou klasickou početní výhodu zkrátil faul Treilleho.

Statistiky utkání. Enetpulse

Druhý gól mohli Francouzi přidat v oslabení, jednička Columbusu v NHL si ale s šancí Brucheho poradila. Bellemareův nájezd poté zastavil Jaks faulem, který sudí nepotrestali. Na druhé straně mohl vyrovnat Rihards Bukarts, Junca ale nadále chytal výborně. V závěru druhé třetiny zlikvidoval i Abolsův pokus.

Útočník švédského Rögle se nakonec branky dočkal. Ve 43. minutě tečoval Freibergsovu střelu a vyrovnal. K otočení utkání pomohl Lotyšsku Galletův faul na Jakse, po kterém putoval francouzský bek předčasně do kabin. V dlouhé přesilovce nejprve trefil Daugavinš tyč, Robets Bukarts ale puk pohotově dorazil do branky.

Další gól mohl přidat Rihards Bukarts, ale Junca svůj tým podržel. Poradil si i s Egleho šancí. Ještě v oslabení byl blízko vyrovnání Kevin Bozon, Merzlikins ale jeho brejk zastavil. V 57. minutě už se z dorážky prosadil Bellemare.

I druhý zápas Lotyšska na turnaji se tak musel prodlužovat. Hned na začátku nastavení mohl rozhodnout Da Costa, svůj brejk ale nezakončil ideálně. Francie se poté ubránila ve dvouminutovém oslabení, sekundu před koncem prodloužení ale potrestal soupeřovu chybu v rozehrávce Daugavinš.

Vedení se ale ujali Rakušané v čase 4:15, kdy Marco Rossi vyhrál v pravém kruhu vhazování na Clementse Unterwegera, který překonal Reta Berru střelou k pravé tyči. V 15. minutě zvýšil Paul Huber, který u pravé tyče zpoza branky skóroval o beton švýcarského gólmana. Tým kouče Patricka Fischera odpověděl za 75 sekund v přesilovce pěti proti třem díky trefě Josiho.

Po 108 vteřinách vrátil střelou z pravého kruhu do bližšího horního rohu Berrovy branky Rakušanům dvougólový náskok Lukas Haudum. Za 38 sekund snížil po Josiho přihrávce z brankoviště Hischier. V polovině druhé třetiny při další přesilovce pěti proti třem vyrovnal po dorážkách Andrese Ambühla Josi. Za 13 vteřin po přihrávce Svena Andrighetta otočil stav Ken Jäger. V 35. minutě vyrovnal v přesilové hře těsně před vypršením trestu Deana Kukana svým druhým gólem v utkání Haudum.

Statistiky utkání. Enetpulse

Do třetí třetiny nahradil Berru ve švýcarské brance Akira Schmid a hned po 43 sekundách vrátil Švýcarům vedení střelou z mezikruží Hischier. V 53. minutě nahodil puk přes clonu od modré čáry Baumgartner a gólmanovi New Jersey propadl přes lapačkou do branky. Otočit skóre zase ve prospěch Rakušanů mohl Rossi, ale Schmid zasáhl. Při vyloučení Bernda Wolfa rozuzlil zápas Hischier, který objel branku a u levé tyče zasunul puk za Davida Kickerta.

Hischierovy statistiky. Enetpulse

Vysoce favorizovaní Seveřané byli od začátku zápasu herně lepší, i Polsko ale mělo šance. Po první Lundeströmově příležitosti mohl otevřít skóre Pas, brankáře Gustavssona ale nepřekonal.

Ve 4. minutě se Švédsko dostalo do vedení, když si přihrávku Marcuse Johanssona nešťastně srazil do branky Kruczek. Vyrovnat mohl Kolusz, ale v koncovce neuspěl a vzápětí překonal brankáře Zabolotného Raymond, který potrestal polskou chybu v rozehrávce.

Švédové v sestavě s 17 hráči z NHL vědomi si své herní převahy v klidu kombinovali, měli jednoznačnou střeleckou převahu, zároveň se ale příliš netlačili do zakončení.

Statistiky utkání. Enetpulse

Na začátku druhé třetiny mohli snížit Dziubiński, Krezolek nebo Zygmunt, ani jeden z nich však vydařenou polskou pasáž gólově nezúročil. Ve 33. minutě přidal třetí švédskou branku tvrdou střelou k tyči obránce Karlsson.

Ve 43. minutě se Polsku podařilo snížit, když chybu favorita v rozehrávce potrestal Lyszczarczyk. Útočník, který byl v minulosti dvě sezony hráčem Třince a dříve působil i v mládeži v Chomutově, překonal Gustavssona nahozením zpoza branky.

Více zdramatizovat duel ale Poláci nedokázali. Při dvojnásobném trestu Górnyho naopak překonali Zabolotného Burakovsky a Karlsson.