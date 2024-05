Osudový soupeř pro čtvrtfinále: 10+1 vzájemná bitva s USA, které uměly být kruté

Čtvrtfinále velkého hokejového turnaje proti výběru USA? Stará známá písnička. A pro mnohé fanoušky jsou to také občas bolestivé vzpomínky na smutná vyřazení. Ve čtvrtfinále mistrovství světa či olympijských her se Češi s Američany potkali hned 10krát. Ve výčtu zápasů je však vzhledem k současnému výběru trenéra Radima Rulíka nutno přidat jeden navíc…

Novodobá historie čtvrtfinálových bitev českých a amerických výběrů začala na Turnaji století v Naganu. Tehdejší triumf nastartoval Čechy k zisku olympijského zlata, doposud jediného v historii. Později už se oba celky potkávaly v zápase o slávu či zapomnění velmi často. Lepší bilanci má výběr USA, který klíčové zápasy zvládl šestkrát.

Radim Rulík sice na velké scéně ještě čtvrtfinále jako hlavní kouč nezažil, v roce 2005 však byl u triumfu nad týmem USA jako asistent Vladimíra Růžičky. A na pažbě má i zářez po vítězství nad Američany ve čtvrtfinále juniorského MS.

Ale popořádku...

Nagano, OH 1998: První krok ze zlatu

Česko – USA 4:1

Brankáři: Hašek – Richter / Vanbiesbrouck. Vítězný gól: Jaromír Jágr (čas 29:19)

Výběr Ivana Hlinky nešel do zápasu jako favorit, Američané byli vítězi nedávného Světového poháru a Češi přežili těžký úvod jen díky výtečnému Dominikovi Haškovi. Po prvním dějství si v kabině vzal slovo tehdejší kapitán Vladimír Růžička a jeho projev zjevně zabral. Právě jeho gól a následná slepená trefa Jaromíra Jágra otočily skóre a po brance Martina Ručinského už Češi kontrolovali postup. Zdrcený byl i Keith Tkachuk, otec dnešní velké opory a kapitána výběru USA.

Praha, MS 2004: Mrazivý konec snu

Česko – USA 2:3sn

Brankáři: Vokoun – Conklin. Vítězný gól: Andy Roach (nájezd, 5. série)

Velká sláva, mistrovství světa v čerstvě otevřené Sazka areně. Český tým v prvních šesti zápasech neztratil jediný bod, na úvod play off ovšem čekal houževnatý soupeř, kterého nezlomilo ani dvoubrankové manko. Po vyrovnání Erika Westruma se šlo do prodloužení, které se vůbec poprvé hrálo čtyři na čtyři. Branka nepadla a nakonec musely rozhodnout nájezdy. Osm střelců si vylámalo zuby na gólmanech, v páté sérii se jako první prosadil forhendovou kličkou zadák Andy Roach. Jiří Dopita mohl vykřesat naději, jenže přestřelil… Šampionát v tu chvíli jako by skončil, lidé v tichosti odcházeli domů.

Vídeň, MS 2005: Odplata i s úroky

Česko – USA 3:2sn

Brankáři: Vokoun – DiPietro. Vítězný gól: Martin Ručinský (nájezd, 1. série)

Těžké chvíle v úvodu, pak ale dokonalá odplata za předchozí rok. Pokud Američané v Praze otáčeli zápas ve svůj postup ze stavu 0:2, to samé tentokrát předvedli Češi. V poslední třetině díky gólům zadáků Židlického a Špačka srovnali skóre a stejně jako rok předtím se šlo do nájezdů. Hned v první sérii uspěl Martin Ručinský a Američané si znovu nechali na poslední pokus "Evropana" Andyho Roache. Ten měl tentokrát těžší úkol, musel proměnit, aby zápas pokračoval. Tomáš Vokoun ho však tentokrát vychytal a nastartoval českou jízdu za zlatem.

Bratislava, MS 2011: Jágrův galavečer

Česko – USA 4:0

Brankáři: Pavelec – Conklin. Vítězný gól: Jaromír Jágr (čas 18:45)

Šampionát na Slovensku měli Češi rozehraný fantasticky, bez ztráty body vyhráli základní i osmifinálovou skupinu. Proti výběru USA se pak mohli spolehnout na gólmana Ondřeje Pavelce, který končil angažmá v Atlantě a chystal se na přestup Winnipegu. Kladenský odchovanec zlikvidoval všech 29 střel Američanů a protože Jaromír Jágr dal hattrick a hrál jeden z nejlepších zápasů kariéry v dresu národního týmu, byl postup do bojů o medaile pastvou pro oči. První prohru výběr Aloise Hadamczika utrpěl až v semifinále se Švédskem, z Bratislavy nakonec přivezl domů bronz.

Soči, OH 2014: Raději zapomenout

Česko – USA 2:5

Brankáři: Pavelec/Salák – Quick. Vítězný gól: David Backes (čas 19:58)

Slabé výkony po celou dobu olympiády předznamely i čtvrtfinálové vystoupení. Tým Aloise Hadamczika nedokázal s výběrem USA držet krok a když David Backes 1,8 sekundy před koncem první třetiny poslal puk mezi Pavelcovu lapačku a beton, bylo v podstatě rozhodnuto. Českou frustraci násobil i fakt, že skóroval i Dustin Brown, tedy muž, který předtím ukončil sezonu Tomášovi Hertlovi. V pohodě hrající Američané navýšili vedení na 5:1 a nic už neřešilo kosmetické snížení skóre od Aleše Hemského. Český tým porazil na turnaji jen Lotyše a Slováky, na špičku jednoduše nestačil.

Minsk, MS 2014: Růžičkův zázrak

Česko – USA 4:3

Brankáři: Salák – Thomas. Vítězný gól: Ondřej Němec (čas 36:19)

Po fiasku na olympiádě převzal Čechy Vladimír Růžička a navzdory nepřesvědčivým výkonům ve skupině důležitý krok zvládl. Proti Americe hrál jeho výběr svůj nejlepší zápas turnaje, po brzkém gólu Brocka Nelsona otočil skóre čtyřmi zásahy, a i když v závěru bránil těsné vítězství, postup do semifinále vybojoval. Medaile potom však zůstala daleko, v semifinále i boji o bronz už český tým neskóroval.

Moskva, MS 2016: Záblesk budoucí superstar

Česko – USA 1:2sn

Brankáři: Furch – Kinkaid. Vítězný gól: Auston Matthews (nájezd, 2. série)

Tomáš Zohorna už v první třetině proměnil trestné střílení a Češi zápas relativně kontrolovali. Pak se ale předvedl tehdy 19letý talent Auston Matthews, který na začátku druhého dějství teprve třetí střelou Američanů vyrovnal skóre, následně trefil břevno a nakonec zapsal i rozhodující nájezd. Málo platné bylo reprezentaci odbráněné oslabení tří proti pěti v prodloužení.

Kangnung, OH 2018: Poslední nájezdy

Česko – USA 3:2sn

Brankáři: Francouz – Zapolski. Vítězný gól: Petr Koukal (nájezd, 2. série)

Češi dvakrát vedli, Američané dvakrát srovnali. Rozhodnutí nepřineslo ani prodloužení hrané čtyři na čtyři. A tak se šlo zase do nájezdů. Petr Koukal (který jej proměnil už v základní skupině) uspěl ve druhé sérii, kdy rozhýbal gólmana Zapolskiho a zasunul mu puk mezi betony. Pavel Francouz dal vzpomenout na Dominika Haška a ani jeden nájezd za svá záda nepustil. Na rozdíl od Nagana však Češi po čtvrtfinálovém triumfu nad USA olympijskou medaili nezískali.

Herning, MS 2018: Hvězdy daly naději

Česko – USA 2:3

Brankáři: Francouz – Kinkaid. Vítězný gól: Patrick Kane (čas 46:58)

Po velmi špatném začátku začala česká stíhací jízda a po gólech Řepíka a následné spolupráci Davida Pastrňáka a Martina Nečase se podařilo v půlce zápasu vyrovnat. Jenže Američané měli k dispozici velmi silný tým a jejich hlavní oporou byl trojnásobný vítěz Stanley Cupu Patrick Kane. Právě on dal dva góly, včetně rozhodujícího, a poslal svůj tým do bojů o medaile. Američané nakonec byli bronzoví.

Edmonton, MSJ 2022: Trenérova zkušenost

Česko – USA 4:2

Brankáři: Suchánek – Mbereko. Vítězný gól: Matyáš Šapovaliv (čas 30:45)

Leckdo už začal lámat nad českou hokejovou mládeží hůl. Stalo se pravidlem, že se vracela ze světových šampionátů s výpraskem. V roce 2022 se však ujal juniorky kouč Radim Rulík a hned při svém prvním vystoupení dovedl Česko do semifinále. Tehdejší vítěznou bitvu s USA pamatuje z dnešního dospělého výběru Daniel Špaček. Rulík pak na dalším juniorském mistrovství zvládl i další čtvrtfinále a po dlouhých 18 letech získal se svým týmem medaili.

Tampere, MS 2023: Bída a bezmoc

Česko – USA 0:3

Brankáři: Vejmelka – DeSmith. Vítězný gól: Matt Coronato (čas 12:04)

Tohle se vůbec nepovedlo. Američané byli od začátku jasně lepší, soubor Kariho Jalonena přestříleli 34:15 a dali po gólu v každé třetině. Díky brankám Matta Coronata, Nicka Perbixe a Cuttera Gauthiera vyhráli na turnaji i osmý zápas, naopak Češi poprvé neskórovali a připsali si čtvrtou a zároveň poslední porážku. Na šampionátu skončí osmí, což je jejich nejhorší umístění v historii. U tehdejšího nezdaru bylo devět členů současného týmu.