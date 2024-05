USA? Jako první si vzpomenu na předloňský zápas o bronz, to je pozitivní, usmívá se Pastrňák

Národní tým na něj bude v play off světového šampionátu hodně spoléhat. Hokejový útočník David Pastrňák (27) si po pondělním příletu do Česka a úterní premiéře proti Kanadě dobil energii – ideální konstelace pro to, aby ukázal doma své střelecké umění jednoho z elitních kanonýrů NHL.

Jací budou Američané protivník?

"Špatného soupeře ve čtvrtfinále už těžko dostaneš… Vím, že tady mají hodně ofenzivní beky, útok ještě dopodrobna neznám, teprve budeme mít odpoledne mítink. Amerika je vždycky silná, nicméně my musíme hrát ofenzivní hokej, protože oni v obraně hrát nechtějí."

Co vám jako první naskočí při vyslovení jména tohoto mužstva?

"Okamžitě se mi vybaví zápas s nimi dva roky zpátky o bronz (8:4, Pastrňák nasázel v poslední třetině hattrick – pozn. aut.), což je dobré pro psychiku. Těším se."

Přesto – tým USA není pro Čechy na začátek play off příliš oblíbený. Národní tým s ním na mistrovství světa prohrál tři čtvrtfinále po sobě. Vzpomenete si i na neúspěchy? U dvou jste byl na ledě…

"Ne. My jsme tady hrozně pozitivní, díváme se jen dopředu, Ty negativní věci mažeme z hlavy."

Tým se zatím v rozhodujících momentech jeví silný, nenechá se rozházet vedením soupeře…

"Určitě je to dobré pro sebevědomí, že za jakékoliv stavu se dokážeme vrátit do zápasu. Ovšem proti Amíkům nechceme dohánět skóre, naopak kontrolovat hru a vytvořit si náskok. Dát první gól, abychom do zápasu dostali fanoušky. I když s nimi je to celkem jednoduché." (usmívá se)

Highlights: Kanada – Česko Livesport CZ + SK

Jak se osobně cítíte fyzicky? Už z vás opadla únava?

"Dneska už to bylo lepší, první den jsem nespal vůbec. Ještě máme přes 24 hodin, doufám, že se dobře vyspím a ještě pak budu mít odpoledne, jelikož hrajeme večer. Regenerace je důležitá, ovšem jsem v dobrých rukách, musím poděkovat našim doktorům a hlavně Pavlu Kolářovi, který mě dal do kupy během jednoho dne."

Včera jste si v rozhovoru o přestávce stěžoval na to, že vás z bruslí bolí nohy. Můžete vysvětlit, proč?

"Vždycky chceš mít co nejmenší brusle, abys měl na ledě co největší kontrolu. Všichni hokejisté mají hodně malé nebo těsné brusle. Já hraju ve svých z Bostonu. Polovička týmu si brusle sundává i o přestávce, to není žádná novinka. Akorát já se svlékám skoro celý a pro ten rozhovor jsem musel mít dres a helmu, takže to vypadalo srandovně. Nicméně o přestávce máš nějakých 16 minut, snažíš se trošku vyvětrat. Tělo je v obrovském teple..."

Dobíjíte vydanou energii i z fanoušků?

"Stoprocentně. Hokej hraju proto, že ho miluju a na druhém místě pro fanoušky. Vnímám a užívám si, že mám tu možnost hrát před tolika lidmi, je to sen každého malého kluka. A tlak? Na něj jsem zvyklý, v Americe je o hodně větší."

Jak na vás působí český tým obecně?

"Máme tady výbornou sestavu, spoustu šikovných kluků, na to nesmíme zapomenout. Dali jsme dohromady silný tým, musíme se soustředit na sebe a když podáme výkon, kterého jsme schopni…"