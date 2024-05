Kapitán Červenka: Máme takový charakter, že se ve čtvrtfinále nemusíme bát nikoho

Čtyřikrát ze sedmi vystoupení na letošním světovém šampionátu prohrávali – a čtyřikrát se čeští hokejisté dokázali na svého soupeře dotáhnout a bodovat. Nevypadá to, že by se lekli při prvním bafnutí… Kanadě sice v bojovném dramatu nakonec podlehli 3:4 v prodloužení, i tak půjdou do play off bez porážky v základní hrací době. Nejen to jim dává pro vyřazovací boje turnaje solidní vyhlídky.

Už to vypadalo jako ztracená bitva. Obhájci světového zlata vedli nad českým výběrem tři minuty a čtyři vteřiny před koncem 3:1. Po kolapsu s Rakušany, kdy ztratili v poslední třetině náskok 6:1, se umravnili, začali si hledět obrany, třikrát za sebou uspěli, posbírali skalpy Finů i Švýcarů… A teď měli vyrovnaný duel na své straně. Jenže Češi s blížícím se koncem zvyšovali obrátky, ve skvělé kulise si vynutili faul a přesilovku.

Místo gólmana Lukáše Dostála skočil na led šestý hráč a Ondřej Palát při převaze dvou mužů tečoval střelu Davida Špačka od modré do sítě. Za dalších 75 vteřin klapla při klasické powerplay souhra Davida Pastrňáka a Romana Červenky a domácí reprezentace se velkolepě vrátila do utkání. "Ukázalo to, že máme velkou sílu. Diváci a všechno kolem k tomu pomohlo, věděli jsme, že s tím zápasem můžeme něco udělat," popisoval Dominik Kubalík.

Highlights: Kanada – Česko Livesport CZ + SK

Ten už předtím v početní výhodě po parádním pasu Martina Nečase vyrovnal na 1:1. "Přesilovky jsou v téhle fázi strašně důležité, což bude platit i v play off," podotkl. Z toho pohledu může český tým těšit, že všechny tři branky vsítil v situacích, kdy nebyl na ledě na každé straně stejný počet hráčů. Ovšem zároveň při vlastní přesilovce inkasoval v prodloužení rozhodující trefu. "Nicméně doufám, že powerplay v play off nebudeme potřebovat a zápas zvládneme bez ní," usmál se Kubalík.

Kdo ve čtvrtfinále bude na Čechy čekat? Buď tradiční soupeř posledních let z USA, nebo Německo. "Máme takový tým, že bychom se neměli bát nikoho. Samozřejmě, že je tu spousta skvělých soupeřů, ale myslím, že máme skvělý mančaft a charakterově super kluky, kteří tam ve čtvrtek nechají všechno, ať proti nám bude stát kdokoli," prohlásil kapitán Červenka.

I jeho spoluhráč z prvního útoku a reprezentační debutant Pavel Zacha si odnesl z duelu příjemné dojmy. "Máme na čem stavět do dalšího zápasu. Takhle srovnat proti Kanadě, to je důležité. V průběhu zápasu se zlepšovala i hra naší lajny. Ve třetí třetině jsme zabrali a hráli jsme asi nejlíp z celého zápasu. To napovídá tomu, že ve čtvrtek to snad bude ještě lepší," odtušil Zacha.