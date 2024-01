Velký úspěch českých hokejistek do 18 let, po devíti letech si zahrají semifinále MS

České hokejistky do 18 let postoupily na mistrovství světa do semifinále a budou hrát o medaili, kterou přivezly naposledy před deseti lety. Ve čtvrtfinále turnaje ve čtvrtek výběr trenéra Dušana Andrašovského porazil Švédsko 4:2, dva góly dala kapitánka Adéla Šapovalivová (17).

Český tým vstoupil do šampionátu dvěma porážkami, po úterní výhře nad Německem skončil ve skupině A na třetím místě. S druhým celkem skupiny B Švédskem sice mladé reprezentantky ve čtvrtfinále prohrávaly, ale zásluhou Šapovalivové, Terezy Plosové a Lindy Vocetkové dokázaly skóre otočit.

Všechny české střelkyně působí ve švédských klubech, mladší sestra dvojnásobného medailisty z MSJ Matyáše Šapovaliva dala na turnaji už sedm branek.

Semifinále se hraje v sobotu. České hokejistky zatím získaly na MS do 18 let dva bronzy, před rokem v Östersundu skončily páté. Semifinále hrály naposledy před devíti lety.