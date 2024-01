Hokejisté USA jsou druhým finalistou juniorského MS, Češi narazí na Finy

Ve druhém semifinále hokejového juniorského šampionátu na sebe narazili hráči Spojených Států Amerických a Finska. Američané po první třetině prohrávali rozdílem dvou branek, nakonec však utkání dokázali otočit a v zítřejším finále nastoupí proti domácímu Švédsku v boji o zlato.

Favorit ze zámoří nebyl v úvodu utkání rozhodně lepším týmem a už ve druhé minutě po hrubé chybě, kdy Sam Rinzel ztratil puk v těsné blízkosti vlastní brány, se z blízka prosadil finský forvard s číslem 20 Tommi Mannisto. O několik minut později zamknuli Finové svého soupeře v jeho obraném pásmu, Američané najednou nevěděli kam dříve skončit a jen zázrakem tento severský uragán přečkali bez ztráty kytičky, ačkoli se hráči v bílých dresech dostali hned třikrát k nebezpečné střele na bránu.

Tým USA se stačil dostat zpět do zápasu, ale inkasoval znovu, když nahození Arttu Karkiho od modré čáry tečoval před brankářem Rasmus Kumpulainen a svým prvním zásahem na turnaji zvýšil náskok svého týmu na dvoubrankový rozdíl. Dvoubrankový rozdíl byl pro americký tým na turnaji novinkou, doposud tímto rozdílem na turnaji neprohrávali, zatím nejsložitější situaci řešili v duelu s Čechy, kde prohrávali maximálně o gól.

Ve druhém dějství se sice Američané začaili dostávat do šancí, ale neproměňovali je. Finové však pouze pasivně nepřihlíželi a kdykoli mohli, provětrali soupeřovu obranu rychlým kontrem. Nakonec se tým USA dočkal kontatkní branky ve 33. minutě, kdy přesilovku využil Jimmy Snuggerud a dostal tak svůj tým na rozdíl jediného gólu. Tento moment hráče v modrých dresech povzbudil a v následujícíh minutách přišpendlili seveřany v jeho obraném pásmu. Netrvalo dlouho a FInové tlaku USA podlehli a a inkasovali podruhé z hole Williama Smithe, který skóroval po krásné kombinaci celé útočné řady do prázdné branky.

Třetí třetina přinesla dlouho vyrovnaný hokej, žádný z týmů nechtěl udělat chybu. Nakonec to byli Finové, kteří pustili soupeře do přesilovky a severoameričané trestali. Necelé čtyři minuty před koncem třetí třetiny dokonali obrat v utkání a zvýšili na 3:2. Dvě minuty před závěrečnou sirénou pak Finové odvolali při vlastní přesilovce brankáře a s početní výhodou dvou hráčů v poli se snažili poslat utkání do prodloužení, dokonce si vytvořili obrovskou šanci, kterou zastavil skvělým zákrokem betonem Trey Augustine. Na vyrovnání však už nedosáhli a musejí se zítra spokojit s bitvou o bronzovou medaili od 15:00 s Českem. Američané mohou vyhlížet souboj o zlato s domácím výběrem Švédska ve stejný den od 19:30.

Statistiky seminfinále USA U20 - Finsko U20.

Sestřih utkání