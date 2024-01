Junioři budou proti domácímu Švédsku usilovat o druhé finále mistrovství světa v řadě

Čeští junioři budou na MS v Göteborgu od 15:00 proti domácímu Švédsku usilovat o druhý postup do finále světového šampionátu za sebou. Obhájci stříbra v úterním čtvrtfinále zdolali Kanadu 3:2 a jediný krok jich chybí k tomu, aby po zisku medaile po dlouhých 18 letech pronikli na stupně vítězů podruhé v řadě. Druhé semifinále mezi USA a Finskem začne v 19:30.

Švédové ovládli skupinu A po výhrách nad Lotyšskem (6:0), Německem (5:0) a Kanadou (2:0) a porážce s Finskem 4:5 po samostatných nájezdech. Ve čtvrtfinále zdolali Švýcarsko (3:2 v prodloužení) a teď se budou snažit poprvé od zisku stříbra v roce 2018 dostat do finále. Od té doby vybojovali dva bronzy v letech 2020 a 2022.

Tým kouče Patrika Augusty postoupil do play off ze třetího místa ve skupině B po prohře se Slovenskem (2:6), výhře nad Norskem (8:1), porážce s USA (3:4 po nájezdech) a vítězství nad Švýcarskem (4:2). Po vyřazení mistrů světa z posledních dvou let Kanaďanů je čeká s domácím týmem další náročný souboj.

"Jsou šikovní na puku, bude to těžký soupeř. I v jejich lize se hráči dokážou udržet na puku, jsou rychlí, v zápasech je spousta soubojů, ve kterých jsou Švédové silní. A individuální dovednosti mají na skvělé úrovni. Bude hezká atmosféra, těžké utkání, ale těšíme se," řekl serveru hokej.cz útočník Sebastián Redlich.

Ten působí po odchodu z Kladna ve Švédsku třetí sezonu. Nejdříve hrál rok v Lidingö pod současným kladenským koučem Otakarem Vejvodou mladším a následně v Södertälje. "Většina z nich už nastupuje v nejvyšší soutěži, takže proti nim nehraju. Ale loni jsem hrál. Určitě to bude náročné."

Kouč Augusta nebude měnit sestavu ze čtvrtfinále s Kanadou, i když závěr dohrával tým v pozměněném složení. "Reagoval jsem na vývoj utkání. Cítil jsem, že Kanada trošku otupila nápor, a chtěl jsem tam tedy dávat hráče, kteří se mi zdáli čerstvější a měli víc síly," uvedl Augusta.

"Dali jsme k sobě Edu Šalého s Jirkou Kulichem, protože jsou to naši dva nejnebezpečnější hráči. Taky jsme dali Adama Židlického a Matěje Maštalířského k Matyáši Šapovalivovi. Ti mu, myslím, dodali hodně energie. Navíc jsem věděl, že budou další dvě komerční pauzy, takže bude dostatečný odpočinek. Dohráli jsme to tedy na tři lajny," konstatoval.

"Začneme stejně jako proti Kanadě. Není důvod vlétnout do semifinále na tři lajny a být utahaní po první třetině. Hlavní je, že jsou všichni zdraví," řekl kouč.

Gólman Michael Hrabal odchytá i šestý zápas na na turnaji. "Důležitá bude regenerace. Hraje se hodně utkání za sebou, čas běží rychle. Papírově jsme asi trochu outsideři, ale víme, že umíme porazit každého. Ověřili jsme si to teď i proti Američanům. Důležité bude sebevědomí a čistá hlava," prohlásil gólman University of Massachusetts.

Finále je na programu hned v pátek v 19:30 a duel o třetí místo o čtyři a půl hodiny dříve.

Výsledky mistrovství světa