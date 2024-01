Čeští hokejoví junioři podlehli v semifinále mistrovství světa Švédům 2:5

Juniorská hokejová reprezentace nezvládla zopakovat loňský výjimečný úspěch a v semifinále mistrovství světa hráčů do 20 let v Göteborgu podlehla domácímu Švédsku 2:5. Rozhodující góly inkasovala během necelých osmi minut třetí třetiny. Soupeři se tak povedla odplata za přesně rok staré vyřazení ve stejné fázi šampionátu.

Tým kouče Patrika Augusty nastoupil v téže sestavě jako ve čtvrtfinále s Kanadou. Čili i s gólmanem Michaelem Hrabalem, jenž dosud na mistrovství nevynechal ani vteřinu a s 305 odchytanými minutami je nejvytíženějším brankářem ze všech. Zejména v základní skupině si ovšem několikrát vybral slabší moment, což brzy připomněl i Švédům.

Ti se snažili ukázat, proč jsou nejlépe bránícím týmem šampionátu. Důsledně drželi svou modrou čáru, ze středního pásma bylo pro český tým složité se dostat k jejich brance. Pomohla tak nenápadná akce, po níž Redlich poslal zpoza branky puk na Melovského, jenž se prosadil mezi třemi bránícími hráči. Pro Redlicha, útočníka švédského Södertälje, to byl první bod na turnaji. Gólman Havelid, jenž se chlubí jeho nejlepšími statistikami, neměl čisté svědomí.

Jenže na druhé straně to soupeři brzy vrátil Hrabal. Lindsteinovo nahození z 12. minuty mu mířilo na lapačku, ovšem puk v ní neskončil. Přes její okraj se převalil do branky a do té doby mírně zaskočenému favoritovi se znovu vrátilo sebevědomí. V úvodu druhé třetiny dostal soupeře pod drtivý tlak, z nějž vyústil obrat ve skóre. Sandin-Pellikka poslal na Hrabala další nahození od modré čáry a k údivu mnohých fanoušků v zaplněném hledišti skončilo po pomalé reakci české jedničky opět v síti.

Vzápětí mohl vyrovnat Kulich, jeho pokus o blafák ovšem švédský gólman přečetl. Přesto se Češi brzy radovali. A to v přesilovce, v níž Švédové v Göteborgu inkasovali dosud pouze jednou při 10 vyloučeních. Obránce Cibulka je ale svým přesným příklepem jejich kouzla zbavil. Talent působící v québecké juniorské lize se po gólu Kanadě blýskl dalším důležitým příspěvkem.

Získat domácím vedení zpět mohl Bystedt, který dostal přihrávku úplně volný před brankou. Puk mu ovšem přeskočil hokejku a jeden z nejlepších švédských střelců tak v obrovské šanci vůbec nezakončil. Hrabal pak několikrát mužstvo podržel v úzkých a vysloužil si dokonce obdiv Henrika Lundqvista v hledišti. Legendární gólman zažil před 23 lety jako junior ve švédském dresu s Čechy finálovou prohru, jeho následníci si tentokrát s týmem se lvem na prsou poradili.

Kulich a spol. totiž ve 46. minutě draze zaplatili za své jediné vyloučení v zápase. Švédové potvrdili pozici týmu s nejlepšími přesilovkami na turnaji (využili jich devět z 20) a jejich nejproduktivnější hráč Lekkerimäki jim svižnou ranou zdálky získal rozhodující náskok. Od té chvíle přibývaly góly jen na straně Tre Kronor, kteří odskočili během 62 vteřin o další dvě trefy. Ve třetí třetině přestříleli soupeře 15:8, a to hrál Augustův výběr závěrečné dvě a půl minuty power play.

Obhájci stříbra letos odjedou z vrcholného turnaje nejlépe s bronzem. O něj se v pátek v 15:00 utkají s poraženým ze souboje USA – Finsko.

Přehled utkání Švédsko – Česko