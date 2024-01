Česko – Švédsko. Minulé tři vzájemné bitvy na MS juniorů o medaile: Zlatá Moskva, ztracený bronz i vzpomínka na Rachůnka

V cestě českých hokejových juniorů za zopakováním loňské finálové účasti na mistrovství světa stojí stejně jako před rokem Švédové. Národní tým bojoval s výběrem Tre Kronor o medaile i na minulých dvou šampionátech, jednou se na stupně vítězů odrazili Seveřané, podruhé Češi. U obou zápasů bylo kvarteto současných reprezentantů Kulich, Šapovaliv, Hamara a Čech.

3. ledna 2001, Česko – Švédsko 1:0

Střely v 1. třetině: 5:16.

Ubojované vítězství a postup do finále. V Moskvě se oba celky střetly už v základní skupině a svěřenci Jaroslava Holíka vyhráli těsně 2:1. V boji o zlatý zápas vynikli gólmani ještě víc. Henrik Lundqvist v brance Švédů se překonával, nestačil jen na ránu Zdeňka Blatného pod břevno v přesilovce v 10. minutě. Soupeř naopak nevyužil ani jednu z celkem 10 početních výhod (proti českým pěti).

Také zásluhou výborného Tomáše Duby v brance českých mladíků. Ten na šampionátu vychytal nulu celkem dvakrát, zakončil jej s výbornou úspěšností zákroků 94,7 % a byl direktoriátem turnaje vyhlášen nejlepším gólmanem mistrovství. To se Česku povedlo bezchybně – vyhrálo všech sedm utkání a obhájilo zlato z předešlého roku.

20. srpna 2022, Švédsko – Česko 3:1

Úspěšnost střelby: 13,04 % – 3,57 %.

Nevšední termín souboje na vrcholné akci má prozaické vysvětlení. Celý šampionát se totiž musel přeložit na srpen z přelomu roku kvůli pandemii covidu. Češi v zápase o bronz soupeře přestříleli, jenže na vysněný cenný kov nedosáhli. Doplatili totiž na nízkou efektivitu v zakončení – z jejich 28 pokusů se ujal jediný.

Zatímco Švédové po šampionátu vyměnili kompletní realizační tým, české střídačce i nadále vládl Radim Rulík. A dobře si pamatoval, jak jeho svěřenci dvakrát při snaze o vyrovnání trefili tyčku. Jak odcházel s hlavou vztyčenou, protože tým odvedl maximum a v zápase nebyl horší. Tehdy také prohlásil, že nepovedený útok na medaili může být motivací do budoucna…

Čas ve vedení: 00:00 – 37:42.

Na den přesně před rokem proti sobě stanuly oba výběry taktéž v semifinále. A dlouho to vypadalo s českými nadějemi bledě. V úvodních 59 minutách duelu se totiž trefil jen švédský obránce Ludvig Jansson. Při závěrečné power play ovšem pouhých 39 vteřin před koncem vyrovnal David Jiříček a dal vzpomenout na podobný kousek jiného zadáka Karla Rachůnka ze semifinále MS dospělých v roce 2010.

Zvlášť, když pak obrat dokonal v prodloužení Jiří Kulich a poslal juniorskou reprezentaci po dlouhých 22 let do klání o zlato. Dalším hrdinou se stal gólman Tomáš Suchánek, jenž zejména v prodloužení minimálně čtyřikrát zachránil týmu život v jasných šancích Švédů. Dojatý kouč Rulík přiznal, že před turnajem by ho nenapadla finálová účast ani v nejhlubším snu.