Skoro jsem nespal, ale zápas nebyl špatný, řekl Pastrňák. Červenka podle něj hraje neskutečně

Jeden z nejlepších hokejistů světa David Pastrňák se po téměř osmi letech představil doma českým fanouškům. V utkání národního týmu na mistrovství světa proti Kanadě odehrál takřka 22 minut, vyslal dvě střely na branku, ale nebodoval. V rozhovoru po utkání řekl, že zápas si přesto užil, mrzela ho jen těsná porážka 3:4 v prodloužení.

Stejně jako 10. září 2016, kdy hrál v O2 areně v přípravném utkání proti Rusku před Světovým pohárem, se ani nyní nerozhodlo v základní hrací době. Zatímco ale tehdy slavili Češi výhru 2:1 po samostatných nájezdech, tentokrát překlopili zápas na svou stranu Kanaďané. "Jsem rád, že se to podařilo a mohl jsem si zahrát doma. Užil jsem si to, ale bylo by to trochu sladší s výhrou," prohlásil Pastrňák.

Stav 3:3 po skončení základní hrací doby rozhodl o tom, že Kanaďané vyhrají základní skupinu A, stačil jim k tomu bod. Svěřenci kouče Radima Rulíka ale hodně toužili dotáhnout skvělý finiš, při němž vyrovnali z 1:3, k triumfu. V bouřlivé atmosféře k tomu měli velkou příležitost - v prodloužení hráli přesilovku. Jenže právě v ní inkasovali.

Statistiky Davida Pastrňáka v zápase proti Kanadě Enetpulse

"Bylo to nečekané, je to škoda, protože přesilovka čtyři na tři je obrovská šance rozhodnout. Byly tam ale dvě chybičky, ztratili jsme puk, mohli jsme to vybojovat v obranném pásmu, ale přeskočilo to hokejku a brusli a najednou to skončilo v bráně. Určitě je to zklamání, ale teď už s tím nic neuděláme. Musíme se soustředit, abychom si pořádně odpočinuli a připravili se na čtvrtfinále," řekl Pastrňák.

Sám se cítil dobře, přestože teprve v pondělí kolem poledne přiletěl do Prahy ze zámoří s bostonským spoluhráčem Pavlem Zachou. "Bylo to docela dobré. Byl jsem překvapený, protože jsem vůbec nespal. Probudil jsem se strašně brzy, ale jak říkám, cítil jsem se dobře, energie tam byla. Doufejme, že pořádně zregeneruji a budu ještě silnější na čtvrtek," přál si Pastrňák s výhledem ke čtvrtfinále.

Ocenil výkon Romana Červenky. Právě osmatřicetiletý kapitán doplnil v útočné formaci Pastrňáka se Zachou, v čase 58:11 zařídil vyrovnání na 3:3 a předtím si připsal asistenci. "Já myslím, že Červus hraje neskutečně, celý turnaj jako správný kapitán to tady tahá a dneska zase ukázal jiné přednosti. Při hře pět na pět to musíme zlepšit, ale oni se neznají se Zachičem. Ty dva dny nám před čtvrtfinále pomohou na vylepšení té souhry," věřil Pastrňák.

Na přestávkový televizní rozhovor přišel naboso. "Sundávám si brusle po každé třetině. Mám hrozně malé brusle a strašně to bolí, proto po zápase ani nechci dělat rozhovory. Chodidla tam jsou nasoukaná a sundávám si brusle, aby se mi ulevilo," vysvětlil Pastrňák.