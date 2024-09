Crosby si nové působiště hledat nebude. Myslím si, že se nám podaří uzavřít dohodu, říká

Sága kolem nového kontraktu hvězdného útočníka Sidneyho Crosbyho (37) stále není u konce. V posledních dnech se v zámoří silně mluví o jeho možném odchodu, ale sám hokejista nyní vnesl do situace více světla.

Podle legendárního centra je možnost jeho odchodu z organizace Penguins vyloučena, a to i navzdory velkému množství potenciálních nabídek. Crosby ještě nikdy nehrál v NHL za jiný tým než za Pittsburgh. Po sezoně 2024/25 mu však vyprší dvanáctiletá smlouva v průměrné hodnotě 8,7 milionu dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem.

"Jsem optimista a myslím si, že se nám podaří uzavřít dohodu. Nevím přesně, kdy to bude, ale není to vůbec složitý proces. Cítím se opravdu dobře, těším se na tréninkový kemp, stejně jako když jsem byl nováčkem. Ta vášeň tam pořád je. Doufám, že to tak zůstane ještě několik let," řekl Kanaďan pro theScore.

Během letní přestávky toho bylo napsáno hodně. Různé zdroje přinesly informace o jeho možném setrvání i případném odchodu. Vzhledem k tomu, že se Pittsburghu dvakrát za sebou nepodařilo postoupit do play off, přičemž naposledy mu k němu chyběl pouhý bod, spekulovalo se, že by se mohl přesunout do týmu s větší šancí na zisk Stanley Cupu.

Navzdory pokročilému věku však Crosby stále dokazuje, že je stále prvotřídní hvězdou NHL. V posledních dvou sezonách nasbíral 93 a 94 bodů. Ani jednou v kariéře neměl méně bodů než odehraných zápasů, ale časté zdravotní problémy a otřesy mozku ho připravily o možnost jich získat ještě více. Přesto je desátým nejproduktivnějším hokejistou historie.

Crosby a jeho bilance v NHL. Livesport / Profimedia

S celkovým počtem 1596 bodů může reálně pomýšlet na další vylepšení své pozice. Teoreticky by mohl atakovat i třetího Marka Messiera (1887) nebo druhého Jaromíra Jágra (1921). Crosby stále potřebuje 128 bodů, aby překonal rekord Pittsburghu, který drží Mario Lemieux (1723).