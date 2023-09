Další Světový pohár? Alternativní typ turnaje, rotace s OH i čekání na ruské hvězdy

Pokud se v budoucnosti uskuteční další ročník hokejového Světového poháru, nebude mít podobu klasického turnaje, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa. Bez bližších informací to řekl zástupce komisionáře NHL Bill Daly zámořským novinářům, uvedla agentura AP. Elitní kanadsko-americká soutěž plánuje společně s hráčskou asociací NHLPA uspořádat další ročník Světového poháru v únoru 2025.

"Zaměřujeme se na alternativní typ turnaje, který využívá jedinečnou mezinárodnost našeho sportu," řekl Daly v úterý na mediální akci NHL a NHLPA. "Pracujeme na tom společně s hráčskou asociací s tím, že by se konal v únoru 2025," doplnil zástupce Garyho Bettmana.

Konkrétní podobu turnaje Daly nespecifikoval, podle AP by se ale nemělo jednat o "typický" Světový pohár, na kterém by se představilo osm týmů a trval by 16 dnů.

Zatím poslední Světový pohár se uskutečnil v roce 2016. Podle původních plánů měl další ročník přijít na řadu v roce 2024. Po válečném konfliktu na Ukrajině, který rozpoutalo Rusko, ale musely NHL a NHLPA své záměry přehodnotit. Řada evropských zemí včetně Česka totiž odmítá proti sborné nastupovat a pořadatelé stále chtějí, aby ruské hokejové hvězdy na turnaji startovaly.

I proto se v současnosti pracuje s termínem únor 2025, tedy rok před olympijskými hrami v Itálii. Podle Dalyho je součástí jednání o Světovém poháru zajištění podmínek pro start hráčů z NHL na olympiádě v roce 2026. Představitelé soutěže se s hráčskou asociací při posledním prodloužení kolektivní smlouvy dohodli, že hokejisté ze zámoří budou pod pěti kruhy startovat. Teď se čeká na dohodu s Mezinárodním olympijským výborem a Mezinárodní hokejovou federací. Naposledy se hráči z NHL představili na olympiádě v Soči 2014.

"Doufáme, že se domluvíme na pravidelné rotaci, kdy budeme mít Světový pohár v roce 2028, olympiádu v roce 2030, Světový pohár v roce 2032 a olympiádu v roce 2034," uvedl Daly. Podmínky chce mít vyjasněné do začátku příštího roku.