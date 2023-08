Golf a setkání s hráči z NHL. Akce se povedla nadmíru, uvedl Nedvěd. Dorazil i Pastrňák

Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s trenérem Radimem Rulíkem (58) a generálním manažerem Petrem Nedvědem (51) se v úterý setkal s 22 českými hráči působícími v NHL. V zázemí golfového hřiště v Berouně měli možnost promluvit si i o jejich případném startu na mistrovství světa, které se příští rok uskuteční v Praze a Ostravě. Nedvěd to uvedl v tiskové zprávě svazu.

"Trenér některé kluky z NHL zná, s některými ale předtím osobně nikdy nehovořil. Proto jsme chtěli uspořádat takové neformální setkání s českými hráči NHL. Udělat si hezký den, zahrát si golf a s každým z nich se krátce pobavit," řekl Nedvěd.

Na setkání dorazilo 22 hráčů včetně nejlepšího českého útočníka současnosti Davida Pastrňáka, Filipa Hronka, Jana Rutty, Martina Nečase, Tomáše Hertla, Jakuba Vrány, Filipa Chytila nebo Dominika Kubalíka. "Myslím, že se akce nadmíru povedla. Hojná účast hráčů nás velmi příjemně překvapila," uvedl Nedvěd.

Do Berouna přijel i prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

U sezení s hráči byl vždy celý realizační tým. "Vedl je vesměs samozřejmě Radim Rulík, ale i ostatní jsme se do diskuze podle pocitu zapojovali. Když třeba šlo o brankáře, měl slovo hodně Ondra Pavelec. V případě obránců zase více hovořil Marek Židlický a podobně," uvedl Nedvěd.

Přestože nyní se start hráčů z NHL na domácím šampionátu plánovat nedá, trenéři o něm s hokejisty také mluvili. "Hlavním výstupem z mítinků bylo, že všem hráčům přejeme povedenou sezonu bez zranění a úspěch v play off NHL. Prioritou je NHL a to od nás zaznělo během každého toho rozhovoru. Nicméně už z toho počtu, v jakém jsme se sešli, bylo vidět, že kluci vnímají nadcházející sezonu jako výjimečnou," dodal Nedvěd, který v nadcházejícím ročníku plánuje tradiční inspekční cesty do zámoří.