Draisaitl po podpisu: Tlak bude, ale dostanu hodně peněz a musím to klubu vrátit

Německý útočník Leon Draisaitl (28) z Edmontonu podepsal v úterý osmiletý kontrakt, který z něj udělá nejlépe placeného hráče soutěže a celkem megahvězdě vynese 112 milionů dolarů. Tedy přes 2,5 miliardy korun. Rodák z Kolína nad Rýnem ale tuší, co ho čeká. "Je to jasné, tlak bude, ale ještě víc zodpovědnost. Dostanu hodně peněz, musím to klubu vrátit," dodal poslední finalista Stanley Cupu s Edmontonem.

Od sezony 2025/26 bude vítěz kanadského bodování NHL z ročníku 2019/20 pobírat průměrně 14 milionů dolarů, což je nový rekord soutěže. Dosud byl na prvním místě tohoto žebříčku Auston Matthews z Toronta s částkou 13,25 milionu.

"Jednání probíhala dobře, obě strany se chovaly velmi korektně," řekl Draisaitl směrem k novému kontraktu. Vzhledem k tomu, že smlouva jeho elitního úderného parťáka Connora McDavida vyprší v roce 2026, bude muset klub brzy řešit další důležitou otázku. "Udělal jsem to, co bylo pro mě osobně nejlepší. Connor udělá to, co bude nejlepší pro něj," řekl bez skrupulí Draisaitl. "Samozřejmě chci, aby zůstal v týmu. Lhal bych, kdybych řekl, že nechci, aby byl u Oilers dlouhodobě," vysvětlil.

Německý rodák byl v roce 2014 draftován Edmontonem ze třetí pozice a hned v dalším ročníku naskočil k prvním 37 utkáním za Oilers. V minulé sezoně osmadvacetiletý hráč s týmem prohrál ve finále Stanley Cupu s Floridou Panthers 3:4 na zápasy.

"Na konci ročníku se o Edmontonu Oilers nikdo nebavil," řekl Draisaitl. "Ale my jsme moc chtěli, aby to bylo přesně naopak," vrátil se k červnovému zklamání. "Stále mě to mrzí, když si na sedmé finále vzpomenu. O moc blíže být nejde," dodal.