Roste každou sezonou, je super, že máme v NHL takového borce, chválí Pastrňáka ostatní

Samé superlativy a slova uznání i chvály měli během slavnostního vyhlášení 55. ročníku Zlaté hokejky pro již šestinásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka (27) jeho soupeři z nejlepší desítky. Shodli se na tom, že bylo radostí jeho úchvatné výkony sledovat, zároveň je vnímají také jako motivaci.

Nejvíce na očích ho měl třetí v letošní anketě David Krejčí, jeho blízký parťák a spoluhráč z Bostonu. "Bodově to asi byla jeho top sezona. Roste každou sezonou. Ale ty góly... My jsme se snažili dostat ho na 50, pak jsme ho tam dostali. A najednou tři čtyři zápasy a on má 60. Jak dal 50, hrál uvolněně a vše mu tam padlo. Byla radost se na něj koukat. Přeju mu, ať ještě párkrát vyhraje toho střelce, jak se mu to povedlo už v minulosti," řekl.

Svou jasně nejlepší sezonu v NHL prožil Martin Nečas, jenž byl bodovým lídrem Caroliny. Věří, že sám se má ještě kam posouvat. "Je to velká motivace, když člověk vidí, kam se až dostal. Nás ostatních devět z nejlepší desítky této ankety jsme tak nějak kousíček od sebe, ale pak je velký schod a teprve potom 'Pasta'. Od té doby, co je v NHL, dělá všem fanouškům tady radost. Prožil neskutečnou sezonu, v níž měl hodně přes sto bodů, což je neskutečné," ocenil Nečas, jenž skončil v anketě druhý.

Martin Nečas skončil v anketě druhý. Profimedia

"Je super, že máme v NHL takového borce, který byl vlastně oceněný jako druhý nejlepší hráč v NHL. Klobouk dolů před ním, je to skvělé pro všechny kluky i holky, co na to koukají v televizi a třeba právě díky tomu uvažují, že se vrhnou na hokej," dodal Nečas.

Šedesát gólů je neuvěřitelné číslo, ví Chytil

Znamenitě se dařilo i Filipu Chytilovi v dresu New York Rangers. "Šedesát gólů jako 'Pasta' jsem ale v sezoně nedal," pousmál se Chytil. "On byl vážně skvělý. Každý ví, jaký to je hráč. Byl zvolen vlastně druhým nejlepším hráčem na světě. Měl vynikající sezonu a dát přes šedesát gólů, to je neuvěřitelné číslo. David je pro nás všechny v Česku velkým vzorem a i to je pro mě motivace, abych se posouval dál. Vím, že ten level, kde je teď on, tam se dostane jen pár hráčů za život, ale pro mě je to motivace se tam každodenní prací a pílí třeba jednou opravdu dostat," řekl Chytil.

"Zcela bez debat je 'Pasta' náš suverénně nejlepší hráč. Myslím si, že není o čem se bavit. Co vystřelil, z toho byl gól. Dal přes 60 gólů... S jakou lehkostí dává góly a jak na ledě vypadá, na to je radost se dívat i z druhé strany střídačky," připustil další zástupce z NHL Dominik Kubalík, který obléká dres Detroitu.

A pomyslný klobouk smekl také dlouholetý lídr San Jose Tomáš Hertl. "David měl neskutečnou sezonu. Nastřílel přes 60 gólů a celý rok dýchal na záda Connorovi McDavidovi. Vůbec celý tým Bostonu hrál neskutečně a 'Pasta' předváděl vynikající výkony. Jde o TOP hráče, dělá skvělou reklamu našemu českému hokeji. Myslím, že je to důležité, protože nás tam nejsou úplně mraky," řekl Hertl.