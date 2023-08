Hagelina limituje zranění oka. Dvojnásobný šampion NHL ukončil kariéru ve 35 letech

Švédský útočník a dvojnásobný držitel Stanleyova poháru Carl Hagelin (35) ukončil hokejovou kariéru. Ve středečním prohlášení na instagramu to hráč Washingtonu vysvětlil přetrvávajícími potížemi po zranění oka, kvůli němuž už téměř rok a půl nemohl hrát.

Jeho potíže se táhnou od loňského 1. března, kdy ho na tréninku zasáhla do levého oka čepel hokejky. Podrobil se operaci, ale už tehdy se objevily dohady, že úraz svou závažností bude mít negativní vliv na kvalitu hráčova života i mimo hokej. Před začátkem minulé sezony Hagelin přiznal, že stále nevidí optimálně, a nucenou pauzu využil také k artroskopické operaci kyčle, která měla vyřešit jeho chronické problémy. Celou sezonu 2022/23 vynechal a nyní byl nucen oznámit, že už se na led nevrátí.

"Bohužel je moje zranění oka příliš vážné na to, abych dál hrál hokej, který miluji. Byla to úžasná jízda, ale tady to končí," konstatoval Hagelin.

Stříbrný olympijský medailista ze Soči 2014 vyhrál NHL s Pittsburghem v letech 2016 a 2017. Zámořskou ligu hrál také za New York Rangers, kteří ho draftovali v roce 2007 v šestém kole, Anaheim a Los Angeles, odkud byl v lednu 2019 vyměněn do Washingtonu. V NHL debutoval v roce 2011 a odehrál včetně play off 854 zápasů, dal 132 gólů a zaznamenal 214 asistencí.