Hertl po čtyřbodovém představení: Nesmíme jen sedět vzadu, nejlepší obranou je útok

Útočník Tomáš Hertl (30) prožil statisticky nejpovedenější zápas v dresu Vegas od příchodu ze San Jose. Zatímco dosud si na konto připisoval v barvách Golden Knights výhradně po bodu, v úterním duelu NHL proti Los Angeles se blýskl dvěma góly a stejným počtem asistencí. Měl tak lví podíl na výhře 6:1.

"Nebudu lhát, je to příjemný pocit," řekl Hertl v rozhovoru se zámořskými novináři. "Když si hned v první třetině připíšete tři body, je to samozřejmě skvělé. Ale více než za svoje body jsem rád za to, jaký jsme předvedli výkon a že jsme body získali jako tým," dodal hráč, jenž za předchozích šest startů v sezoně zaznamenal gól a dvě nahrávky.

Proti LA se poprvé prosadil v 10. minutě, když překonal bekhendovou dorážkou brankáře Davida Ritticha a otevřel skóre. Ještě do přestávky přidal dvě asistence. Před polovinou třetí části pak dorážkou z brankoviště zvýšil na 5:1.

Teoreticky mohl oslavit i hattrick, druhý gól v úvodním dějství mu však "ukradl" Mark Stone. Ve 14. minutě Noah Hanifin nahodil kotouč, Hertl ho přesměroval a Rittich by nejspíš už na jeho teč nedosáhl, ještě těsně před ním však změnil lehce dráhu letu další tečí Stone. Na Hertla tak zbyla jen asistence.

"Ne, to je v pohodě. Já byl hlavně rád, že jsme skórovali a navýšili tak náskok. Jen ať se takovéhle věci dějí co nejčastěji, protože to byla hlavně dobře odehraná přesilovka," pochvaloval si.

Právě týmový výkon ho zahřál u srdce. Tím spíš, že jeho mužstvo přivezlo ze třízápasového tripu po arénách soupeřů jediný bod.

"Výborně nám fungovala hra speciálních formací. Využili jsme obě přesilovky, které jsme měli, a ubránili všechna oslabení. Právě o tom jsme hodně mluvili. Že speciální formace mohou vyhrávat zápasy. Dnes odvedly vážně dobrou práci," podotkl Hertl.

Výkon domácích podpořil výborný Ilja Samsonov v brance. "Chytal neuvěřitelně a měl několik parádních zákroků, hlavně v oslabení. Myslím, že byl dnes nejlepším hráčem týmu. Je jen škoda, že se nám nepovedlo udržet čisté konto, zasloužil by si ho," prohlásil Hertl.

"Ale dobře hráli všichni ve všech lajnách. Je super začít takhle sérii domácích zápasů," uvedl Hertl. Golden Knights přivítají v příštích dnech Ottawu, jeho bývalý tým San Jose a Calgary. "Máme dobrý tým, jen musíme takhle hrát pořád. Nesmíme jen sedět vzadu, ale musíme být aktivní, tlačit soupeře a chodit do brány. Jak se říká: Nejlepší obranou je útok," řekl Hertl.

Radost z jeho představení mohl mít i kouč Bruce Cassidy. "Po posledních zápasech vypadal trochu sklesle. Měl šance, které nevyužil, ale dnes se mu dařilo. Myslím, že on sám dobře ví, že je potřeba, aby útok podpořil trochu více. Není to rozhodně o nedostatku snahy, jen někdy chvilku trvá, než do sebe vše zapadne. Tohle mu zvedne sebevědomí. Moc mu záleží na to, aby nám pomáhal vítězit," uvedl na adresu Hertla Cassidy.

