Ivan v NHL vstřelil premiérový gól, skvělou formu potvrdili také Pastrňák s Nečasem

Nezapomenutelný zápas za sebou má Ivan Ivan (22), který si v barvách Colorada připsal první gólovou trefu v NHL a navázal tak na nedávný úspěch Jiřího Kulicha (20). Český útočník se prosadil v přesilové hře, když zvyšoval vedení Avalanche na 4:0 a podpořil tak jasnou výhru svého celku 5:1 na ledě Utahu. Už pátý zásah v sezoně zaznamenal David Pastrňák (28), jenž proti Dallasu otevřel skóre zápasu, nakonec se však musel smířit s porážkou 2:5. Ve skvělé formě zastihl úvod sezony také Martina Nečase (25), jenž podpořil výhru Caroliny 4:2 na ledě Calgary gólem a asistencí a byl zvolen první hvězdou utkání – navíc šlo již o jeho 100. zásah v NHL.

Ivan Ivan, jenž si v předchozích sedmi zápasech připsal dvě asistence, se v osmém utkání v NHL dočkal i premiérového gólu, když v 38. minutě dokázal využít přesnou nahrávku Nathana MacKinnona a střelou z mezikruží nedal Karlu Vejmelkovi v bráně Utahu šanci zasáhnout.

Odchovanec Vítkovic, který si v přípravě vybojoval místo v hlavním týmu, tak Coloradu pomohl ke čtvrté výhře v řadě. Klub tak skvěle zareagoval na úvodní čtyři porážky. Největší podíl na triumfu Avalanche měl americký útočník Casey Mittelstadt, jenž zaznamenal tři body za gól a dvě asistence.

Hokejisté Bostonu po vydařeném vstupu do nového ročníku nyní museli zkousnout již třetí porážku za sebou. Do utkání přitom vstoupili lépe a zásluhou Davida Pastrňáka se ve 12. minutě dostali do vedení. Český kanonýr využil skvělé práce Matthewa Poitrase za bránou soupeře a z bezprostřední blízkosti prostřelil Caseyho DeSmithe.

Dallas ovšem ještě v první třetině dokázal zareagovat a po brance Matta Duchena se šlo do druhé části hry za stavu 1:1. A právě druhé dějství rozhodlo o vítězi tohoto duelu. Hosté dokázali hned třikrát potrestat vyloučení soupeře a dostali se do třígólového vedení, které už nepustili. Je třeba podotknout, že hned dvakrát byl potrestán přestupek právě Pastrňáka. Kromě Duchena si bilanci (1+2) připsal také Tyler Seguin.

Další parádní vystoupení má za sebou Martin Nečas, který se na výhře Caroliny podílel dvěma body. Mistr světa z z Prahy tak má na svém kontě po šesti odehraných duelech už osm bodů (3+5).

Poprvé o sobě dal vědět ve 13. minutě, když si připsal asistenci u přesilovkové trefy Setha Jarvise. Hurricanes pak na začátku druhé třetiny svůj náskok ještě zvýraznili. Po 41 sekundách se nejprve prosadil Jack Roslovic a o minutu později se trefil také Nečas. Ten se dostal k odraženému kotouči a z prostoru levého kruhu poslal kotouč nechytatelně nad lapačku Daniela Vladaře, jenž hájil brankoviště Flames. Kromě toho, že to byla vítězná trefa zápasu, šlo zároveň o jubilejní 100. gól Nečase v NHL.