Král o Pittsburghu: Celou sezonu si mě oťukávali. Karlsson, Letang... Budu se rvát o NHL

Po sezoně strávené ve finském Pelicans Lahti, kterou ozdobil ziskem stříbrných medailí a skvělými individuálními statistikami, se vrací obránce Filip Král (24) zpátky za moře, kde podepsal dvoucestnou smlouvu se slavným klubem Pittsburghem Penguins. "Těším se moc, je to lákavá výzva," prohlásil v rozhovoru krátce po podpisu kontraktu. Tučňáci budují nové mužstvo, a právě v tom vidí odchovanec brněnské Komety svoji šanci. "Chci dokončit to, co se mi napoprvé nepovedlo. Prosadit se v NHL," připomněl hokejista, jehož v roce 2018 draftovalo Toronto Maple Leafs.

Byl návrat do zámoří priorita při hledání angažmá?

"Ano, zaměřili jsme se na nabídky z Ameriky, případné setrvání v Evropě jsem moc neřešil. Víceméně jsme přemýšleli jenom o Pittsburghu."

Je to tak, že kdo jednou NHL okusí, chce si to zopakovat?

"Přesně tak, je to nejlepší liga na světě. Každý hokejista si v ní chce zahrát a prosadit se. A i mě tahle myšlenka hnala celou sezonu, co jsem byl ve Finsku: abych znovu dostal šanci zabojovat o NHL. Už teď se těším, že to skutečně přijde."

A proč padla volba právě na Pittsburgh?

"Řekl bych, že v tom sehrál významnou vztah s Kylem Dubasem (generální manažer Penguins – pozn. red.), se kterým se znám už z Toronta. On mě tam tehdy draftoval. A když před minulou sezonou přešel do Pittsburghu, projevil znovu zájem. Celou sezonu si mě oťukávali. Podstatnou roli sehrálo i to, že klub prochází přestavbou, v tom vidím svoji šanci posunout se do týmu NHL."

Navzdory tomu, že jste podepsal dvoucestnou smlouvu…

"I za cenu toho jsem to chtěl jít zkusit, v budoucnu už by taková šance nemusela přijít. Věřím, že na NHL mám, jsem v nejlepším věku. Udělám maximum, abych se prosadil. Ale je strašně brzo takhle přemýšlet. Na kempu bude spousta hráčů, tam si musí každý svoje místo vybojovat. Tedy pokud nejste taková persona jako Karlsson nebo Letang. Jsem připravený se o místo porvat."

Může vám pomoct, že už jste v zámoří působil?

"Mám nějaké zkušenosti, otrkal jsem se v AHL. Dobře vím, do čeho jdu, nebudu tolik ve stresu. Jsem zase o rok starší, angažmá ve Finsku mi hodně pomohlo."

V čem nejvíc?

"Dokázal jsem, že hokej hrát umím, nakoplo mě to. Hrál jsem prvního beka, bodů jsem posbíral hodně. Získal jsem zpátky sebevědomí, a to dělá v hokeji hodně. Když mně to šlo ve Finsku, věřím, že si to přenesu i do Ameriky."

Znáte z předchozího působení někoho ze současného kádru Penguins?

"Vím, že z Čechů tam působil v minulé sezoně Radim Zohorna, ale netuším, jestli zůstane. Jinak jsem se ještě s nikým nesetkal, to bude pro mě taky něco úplně nového."

Teď v Lahti jste měl dva české spoluhráče, je příjemné mít v týmu parťáky ze stejné země?

"Je to vždycky lepší, přece jen si víc rozumíte. Ale tím, že už jsem v Americe byl pět let, když to vezmu i s juniorkou, tak nebudu mít problém s nikým. Už jsem si za mořem něco prožil, znám jazyk i tamní kulturu."

V Česku je spojovaný Pittsburgh zejména s legendárním Jaromírem Jágrem. Připomněl už vám to někdo nebo jste natolik mladý, že vás to míjí?

"To přece každý ví. Když tam teď byl s Tichasem (Jiří Ticháček), kolovalo to všude po internetu. To si nešlo nevšimnout. Jágr zanechal v Pittsburghu obrovský odkaz, k tomu asi není potřeba nic dodávat."

A také je často k vidění na mistrovství světa, které právě probíhá v Praze. Vy už jste zmínil skvělé osobní statistiky ve Finsku, proč nejste v národním týmu?

"Trenéři jednoduše vsadili na jiné hráče a tím je to pro mě uzavřené. Nejsem zatrpklý, klukům držím palce."

Sledujete šampionát?

"Samozřejmě. Viděl jsem všechny české zápasy a budu samozřejmě sledovat i duely ve vyřazovací části."

Jaký je Váš program po sezoně?

"Teď už jsem dva týdny doma v Blansku. Obešel jsem příbuzné a známé, stihl jsem rozlučku kamaráda se svobodou, ale jinak víceméně odpočívám. Potřebuju nabrat sílu, než půjdu zpátky do tréninku."

Za moře poletíte předpokládám až koncem srpna, předtím budete trénovat sám?

"Posledních osm let pracuju s Milošem Pecou, už od kanadské juniorky mívám letní přípravu individuální. S tím budu pokračovat i letos."