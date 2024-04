Rangers porazili Ottawu a ovládli základní část NHL. McDavid se zapsal do historie 100. asistencí

Hokejisté New York Rangers porazili v pondělním utkání NHL doma Ottawu 4:0 a získali Presidents’ Trophy pro nejlepší tým základní části. Další newyorský celek Islanders zvítězil na ledě New Jersey 4:1 a zajistil si jako sedmý tým z Východní konference postup do play off. Celkově už je jistých patnáct účastníků bojů o Stanleyův pohár, o poslední místo ještě bojují Washington, Detroit, Pittsburgh a Philadelphia. Kanadský útočník Connor McDavid z Edmontonu při výhře nad San Jose 9:2 jako čtvrtý hokejista v historii NHL dosáhl na hranici 100 asistencí v sezoně. Před ním to dokázali pouze velikáni Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Bobby Orr.

Washington se posunul na pozici druhé divoké karty na Východě díky domácímu vítězství nad Bostonem 2:0. Stejně tak 89 bodů s jedním utkáním do konce má i Detroit, který před vlastním publikem zdolal Montreal 5:4 v prodloužení. O bod méně má Pittsburgh, který si udržel naději výhrou na vlastním ledě nad Nashvillem 4:2. Philadelphia klesla na 11. místo s dvoubodovou ztrátou na postupovou pozici.

Rangers hráli svůj poslední zápas v základní části a výhrou nad Senators dosáhli na součet 114 bodů. Vylepšili tak o bod dosavadní klubový rekord z ročníku 2014/15. Nejlepší byli v dlouhodobé fázi popáté v historii, Presidents' Trophy udělovanou od ročníku 1985/86 získali počtvrté. Víckrát se to podařilo pouze Detroitu - šestkrát. Naposledy to Rangers dokázali právě v sezoně 2014/15. Na Stanley Cup ale čekají od roku 1994, kdy vyhráli základní část potřetí.

"Kolonky máme odškrtnuté," řekl trenér Rangers Peter Laviolette. "Musíte hrát v této části sezony dobře, abyste dostali šanci zahrát si o Stanley Cup. Nám se to podařilo. Jsme rádi, že jsme v play off a těšíme se na to, až si v něm zahrajeme.

"Tohle je rozhodně úspěch. Kdykoliv hrajete o nějakou trofej, neberete to na lehkou váhu. Je skvělé mít takovou mentalitu a jít s takovým nastavením do play off. Teď už je ale čas otočit rychle stránku a být připravení na to, co je opravdu důležité," doplnil obránce Jacob Trouba.

Islandes si zahrají play off popáté za posledních šest sezon, chyběli jen předloni. Svěřenci trenéra Patricka Roye, který 20. ledna nahradil odvolaného Lanea Lamberta, vyhráli sedmý z posledních osmi duelů. "Všichni si za tím šli. Kluci byli soustředění a odehráli skvělý zápas. Moc jsme soupeři nedovolili a když ano, tak (gólman Semjon) Varlamov nás podržel," prohlásil Roy.

Washingtonu zařídil výhru po 12 minutách hry americký obránce John Carlson a výsledek pečetil 13 sekund před koncem při power play do prázdné branky útočník Nic Dowd. Bruins s úderným českým duem David Pastrňák a Pavel Zacha selhali v ofenzivě. Brankáři Charliemu Lindgrenovi stačilo k šestému čistému kontu v kariéře a celkově osmému v v NHL jen 16 zákroků. "Dnešní večer byl úžasný od začátku do konce. Byl to pravděpodobně náš nejlepší zápas v sezoně," řekl Lindgren.

Detroit byl 77 sekund od vyřazení. S Montrealem prohrával už 1:4, ale po finiši vynutil prodloužení švédský útočník Lucas Raymond a v čase 64:35 svým druhým gólem v utkání také rozhodl. V noci na středu je čeká odveta v Montrealu a v případě vítězství a ztráty Washingtonu na ledě Philadelphie by mohli slavit návrat do play off poprvé od roku 2016. "Je úžasné, že jsme našli cestu k zisku dvou bodů. Nechtěli jsme se dostat do této pozice, ale zvládli jsme to," uvedl Raymond.

Pittsburgh táhl tradičně gólem a asistencí kapitán Sidney Crosby a stejnou bilanci měl i švédský obránce Erik Karlsson. Teď musí doufat, že jej výsledky Washingtonu a Detroitu ještě ponechají ve hře před závěrečným kolem v noci na čtvrtek na ledě Islanders. "Musíme se spoléhat na pomoc, ale po tom, v jaké pozici jsme byli před pár týdny, bereme i takovou příležitost," uvedl Crosby.

Hvězdný McDavid dosáhl na další milník, když se podílel na vítězství nad Sharks při návratu po třízápasové absenci gólem a přihrávkou. Skóre otevřel po 53 sekundách, hranice 100 nahrávek v jedné sezoně dosáhl ve 36. minutě, kdy předložil puk Zachu Hymanovi a ten zvýšil 54. gólem v sezoně na 9:1. Stejně jako McDavid dosáhli této mety jednou Lemieux s Orrem, jasně nejproduktivnější hráč historie NHL Gretzky to zvládl hned jedenáctkrát. Právě Gretzky také drží rekord se 163 přihrávkami z ročníku 1985/86, kdy se zaskvěl také v dresu Edmontonu.

"Opravdu moc to pro mě znamená. Ti tři jsou nejspíš třemi největšími hráči, kteří kdy hráli hokej. A v něčem se jim vyrovnat, něco s nimi sdílet, to znamená hrozně moc," řekl McDavid. "Není to tak, že bych se někdy rozhodl, že chci dosáhnout na sto asistencí, tak budu více nahrávat. Všechno to přišlo vcelku přirozeně. Měl jsem takové podivné období, kdy se mi moc nedařilo dávat góly, ale za to mi hrozně rychle naskakovaly asistence. Je to celé ale především výsledek toho, s jak skvělými hráči a v jak dobrém týmu hraju," dodal.

Zatímco v minulé sezoně odehrál během základní části všech 82 zápasů a zaznamenal 153 bodů, což mu vyneslo třetí Art Ross Trophy v řadě a pátou celkově, tentokrát šestou nepřidá. I proto, že vinou zdravotních potíží přišel o pět utkání. Na kontě má ze 75 startů 132 bodů (32+100). Když loni získal premiérově také Maurice "Rocket" Richard Trophy pro nejlepšího střelce, dal 64 gólů.

Dalším hráčem, který může ještě dosáhnout na metu 100 asistencí, je ruský útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay. Při porážce s Buffalem 2:4 si lídr produktivity připsal přihrávku a má jich 99. Může tak magickou metu překonat v noci na čtvrtek doma proti Torontu. Na dosah má druhou Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče v kariéře, protože se 142 body má čtyřbodový náskok před kanadským útočníkem Nathanem MacKinnonem z Colorada.

