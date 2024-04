Týden v NHL: Arizona na prahu stěhování, floridská krysa s kamerou a Crosby po Jágrovi

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Zapojte se do tipovací soutěže Výzva expertů Livesport Zpráv a časopisu xHOCKEY a každý týden předpovídejte výsledky 10 vybraných zápasů či příležitostí. Předveďte své znalosti o nejlepší hokejové soutěži světa! Ve hře je spousta skvělých cen pro fanoušky NHL. Více o soutěži zde.

Nejproduktivnější hráč

Ve čtyřech zápasech vstřelil čtyři góly a další čtyři připravil útočník Nazem Kadri z Calgary. Během tříbodového nedělního večera proti Arizoně zapsal také vítězný gól, předchozí utkání pro něj zase bylo 900. v NHL. Vítěz Stanley Cupu s Coloradem je se 74 body zdaleka nejproduktivnějším hráčem Flames v tomto ročníku.

Brankář týdne

Connor Hellebuyck patří dlouhodobě mezi nejlepší gólmany NHL a ačkoliv v březnu Američan prohrál pět utkání v řadě, formu na play off zdá se jednička Winnipegu ladí výtečně. Od Nashvillu sice uprostřed týdne třikrát inkasoval, ale pochytal k tomu 45 střel a podpořil výhru 4:3. V sobotu pak při demolici silného Colorada na jeho ledě v poměru 7:0 zapsal pátou nulu sezony a 37. kariéry. Oba kluby se utkají v prvním kole bojů o Stanley Cup.

Čech týdne

Velmi dobře vstoupil do nového angažmá Tomáš Hertl, který se po březnovém trejdu ze San Jose a návratu z marodky konečně dostal v barvách Vegas na led. Během prohrané premiéry (3:4) s Vancouverem jednou nahrával, následně nebodoval proti Edmontonu, ale pak gólem podpořil demolici Minnesoty 7:2 a zakončil obrat z 0:3 na 4:3 v prodloužení proti Coloradu. Šlo o jeho osmý gól v nastaveném čase v kariéře.

Highlight týdne

Hrají v hale pro 5 tisíc lidí, v bojích o Stanley Cup byli za posledních jedenáct sezon pouze jedinkrát, město o klub nestojí, a tak se blíží nevyhnutelné. Arizona Coyotes pravděpodobně čeká ve čtvrtek poslední zápas a pak dojde ke stěhování do Salt Lake City.

Generální manažer klubu už to údajně oznámil i samotným hráčům, cena za přesun by měla být okolo 1,2 miliardy dolarů. "Zaslechl jsem, že hráči Coyotes jsou extrémně nadšení, že už nebudou muset hrát v Mullett Areně," napsal na sociální síti X reportér Andy Strickland.

Ve hře je také možnost, že klub změní majitele, ale další ročník ještě odehraje tam, kde působí aktuálně, a do nového se vydá až pro sezonu 2025/26. Arizona je součástí ligy od roku 1996, tehdy se klub Winnipeg Jets přestěhoval do Phoenixu.

Statistika týdne

Patří k nejlepším hráčům historie, o tom nemůže nikdo pochybovat. A teď se Sidney Crosby dostal i do TOP 10 bodování NHL, a to jako první hráč od Jaromíra Jágra, kterému se to povedlo 19. února 2008. Dlouholetý kapitán Pittsburghu vystrnadil z desítky Phila Esposita a na devátého Joe Sakica mu chybí 49 bodů. V tuto chvíli má na kontě 1592 bodů (591+1001).

Ze sociálních sítí

Házet na led plyšové krysy – to je rituál, který k zápasům Florida Panthers (s určitými přestávkami) patří od ročníku 1995/96. Teď se fanoušci mohou podívat, jak taková cesta z hlediště na led vlastně vypadá.

Fotografie týdne

V úterý během vysoké výhry 9:3 nad Philadelphií zažila velký den předposlední jednička draftu Juraj Slafkovský. Slovenská hvězdička Montrealu vstřelila první hattrick v kariéře. Aktuálně je Slafkovský na metě 19 zásahů.

Pohled Ladislava Šmída

"Základní část se blíží ke konci, a to je ideální čas na lehké shrnutí ročníku. Než se týmy vrhnou do bojů o Stanley Cup.

Událostí číslo jedna je pro mě Auston Matthews a jeho – blížících se – 70 gólů za sezonu, což je pro mě neskutečný počin. NHL se stále posouvá dopředu a třeba brankáři jsou čím dál lepší, ale jak je vidět, střelci také. Matthews je za mě už teď jedním z nejlepších snajprů celé historie, gól umí dát z čehokoliv a jeho střela zápěstím je neuvěřitelná.

Číslem dva jsou bodové šňůry Edmontonu a Nashvillu. První trvala 16 utkání, druhá dokonce 18 a oběma mužstvům série pomohly zpět do bojů o play off. Přitom NHL je tak vyrovnaná, že vítězit takhle dlouho v řadě, to už vážně něco znamená. Ukázalo to také sílu obou mužstev, uvidíme, jak se jim bude dařit v bojích o Stanley Cup.

Číslo tři je pak Arizona, poslední týdny se to skutečně hýbe a zdá se, že Coyotes se opravdu odstěhují do Salt Lake City. Bylo nedůstojné hrát v nejlepší hokejové soutěži světa v hale pro pět tisíc diváků. Arizona je skvělé místo pro život, ale my se bavíme o byznysu a hráči si zaslouží hrát v pořádné areně s atmosférou. Za mě je to rozhodně dobře pro celou soutěž."