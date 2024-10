Kulich, nebo Rousek? Jeden z nich bude pravděpodobně v sestavě, prozradil kouč Buffala

V sestavě hokejistů Buffala by měl dnes ve druhém utkání NHL Global Series v pražské O2 areně proti New Jersey být jeden z dvojice českých útočníků Jiří Kulich (20), Lukáš Rousek (25). Na předzápasové tiskové konferenci to uvedl hlavní kouč Sabres Lindy Ruff. Zápas začne v 16 hodin.

Kulich i Rousek přihlíželi v pátek večer zahajovacímu duelu nové sezony NHL, v němž Buffalo podlehlo Devils s českým útočníkem Ondřejem Palátem 1:4, pouze z tribuny. Ruff však připustil možné změny.

"Oběma hráčům se povedl přípravný kemp. Jeden z nich dnes bude pravděpodobně v sestavě," odvětil zkušený kouč na otázku, zda některý z českých útočníků dostane šanci ukázat se před domácím publikem.

Na koho by rozhodl ukázat, Ruff nenaznačil. Pokud dostane přednost Kulich, odehraje v české metropoli svůj druhý zápas v elitní soutěži. Debut prožil dvacetiletý centr loni 25. listopadu shodou okolností právě proti New Jersey. Za téměř 15 minut na ledě nebodoval.

Pětadvacetiletý Rousek má o poznání větší zkušenosti. Během uplynulých dvou sezon nastřádal 17 startů a čtyři body za gól a tři nahrávky. Dosud naposledy nastoupil před polovinou dubna na ledě Floridy.

Ruff věří, že jeho mužstvo se představí v lepším světle, než tomu bylo v pátek, kdy Sabres za sokem zaostávali úvodních 40 minut nejen výsledkově (0:3), ale i herně. "Je ale třeba vidět také to, že než oni poprvé skórovali, měli jsme tam tři dobré gólové šance. Pak jsme ale chybovali a puk skončil v naší brance," připomněl Ruff.