Slovenský obránce Šimon Nemec (20) z New Jersey si vychutnal úspěšný vstup do sezony NHL díky vítězství v pražské O2 areně nad Buffalem 4:1 a byl rád, že potěšil v hledišti velkou skupinku svých blízkých a přátel. Druhý hráč předloňského draftu byl nadšený především z toho, že jej poprvé v barvách Devils mohli vidět na vlastní oči i prarodiče.

Speciální autobus pro svůj fanklub nevypravil. "Stačilo kupéčko ve vlaku," usmál se Nemec v rozhovoru s novináři v šatně New Jersey po utkání. Pro prarodiče už by byla cesta za ním do USA náročná. "Byl jsem velice šťastný, že mohli přijet. Je to pro mě super, protože když jsem byl mladší a hrál jsem za dorost v (Liptovském) Mikuláši, tak cestovali kamkoliv, ať jsme hráli v Bratislavě nebo v Košicích. Je to možná i pro ně takové zadostiučinění, že obětovali ten čas."

Utkání zahájil v čistě evropské formaci se švýcarským bekem Jonasem Siegenthalerem a v útoku s jeho krajanem Nicem Hischierem, dalším Slovákem Tomáš Tatarem a českou hvězdou Ondřejem Palátem. Záda jim kryl Švéd Jacob Markström. "Když jsem to slyšel v šatně, tak jsem si říkal: "Cože?" Ale bylo to super. I pro nás je to takové pěkné, že jsme začali a skoro jsme dali i gól. Myslím, že super start do zápasu," podotkl Nemec.

V dalším průběhu nastupoval v obranné dvojici se stejně starým Američanem Seamusem Caseyem, který v NHL debutoval. "Bylo to v pohodě. Museli jsme se sehrát, ještě jsme spolu nehráli, ale myslím, že to bylo celkem fajn. Je to super hráč. Nebylo tam nic, co by nám mohli vytknout. Byl to jeho první zápas v NHL, myslím si, že obstál výborně," konstatoval Nemec.

Na konci srpna si v kvalifikaci o postup na olympijské hry v Itálii v roce 2026 na turnaji v Bratislavě poranil rameno, ale stihl se dát dohromady. "Musel jsem se do toho po zranění dostat, není to lehké. Bavil jsem se o tom s trenérem, že potřebuju pár tréninků. Zápasy v přípravě možná nebyly takové, jak bych chtěl, ale myslím si, že dneska to bylo fajn," prohlásil Nemec.

Potěšilo jej, že New Jersey v utkání dominovalo. "Myslím, že Buffalo má svoji kvalitu a ukázali jsme, že jsme prostě lepší. Od minulé sezony jsme se zlepšili a za stavu 3:0 jsme to kontrolovali. Jeden gól se jim podařilo dát, ale nic vážnějšího neměli," podotkl Nemec. Částečně obměněný kádr si podle něj sedl. "Měli jsme na to přípravné zápasy, abychom se sehráli. Vypadali jsme na ledě dobře a už to bude jen lepší."

Atmosféru v O2 areně si užil, i když podle něj nebyla taková, jako třeba při květnovém mistrovství světa. "Přeci jen lidi jsou tu z celé Evropy a nejsou takoví ti domácí fanoušci. Ale atmosféra byla super, lidi se bavili. Vyhráli jsme, to je základ," uvedl. Nervózní z vystoupení pár hodin cesty od domova nebyl. "Ne vůbec, myslím, že větší to bylo na mistrovství."

Čestné buly vhodil legendární Jaromír Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL. "Dillon mi říkal, že s ním hrál, když byl nováček. Tohle je jeho třináctá sezona v NHL a Jágr pořád hraje. Bylo to úsměvné. Je to legenda NHL a hrál v New Jersey, takže pěkné gesto," dodal Nemec.