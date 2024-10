Tatar si v Praze užil vítězný návrat do New Jersey. Byla to pro mě novinka a pocta, hlásil

Zkušený slovenský útočník Tomáš Tatar (33) prožil po roce odloučení vítězný návrat do týmu New Jersey, s nímž zkraje července podepsal smlouvu jako nechráněný volný hráč. Jeho radost po duelu s Buffalem a výhře 4:1 byla o to silnější, že se tak stalo v Praze před českými a slovenskými fanoušky.

"Je opravdu skvělé hrát tady v Praze před slovenskými a českými fanoušky zápas NHL. Je to pro mě pocta. Jsem v zámoří už 17 let, tohle pro mě byla novinka a moc jsem si to užil," řekl Tatar novinářům.

V kabině Devils panovala velká spokojenost i díky výkonu, s nímž mužstvo za plným bodovým ziskem v úvodním duelu nové sezony NHL došlo.

"Pro nás to je velmi důležité vítězství. Myslím, že to byl od začátku přípravy náš nejlepší zápas. Zvládli jsme ho na jedničku. Je mezi námi dobrá chemie, dobře se doplňujeme. Chceme se samozřejmě dál zlepšovat, ale pro nás perfektní vstup do sezony," uvedl Tatar.

Třiatřicetiletého hráče potěšilo i gesto trenéra. Sheldon Keefe totiž na úvodní vhazování a první střídání poslal na led ryze evropský útok, v němž byl na pozici centra Švýcar Nico Hischier a na druhém křídle Čech Ondřej Palát. V obraně navíc v tu chvíli byli Slovák Šimon Nemec se Švýcarem Jonasem Siegenthalerem a za nimi v brance Švéd Jacob Markström.

"To bylo super. Oznámil nám to tady v kabině Patrik Eliáš a užili jsme si to, bylo to včetně toho nástupu skvělé. Vidíte na tom i respekt od trenéra. Tak si myslím, že mají ty vztahy fungovat. Myslím, že si to určitě moc užil i Ondra. Odehrál perfektní zápas, měl tam na konci tutovku. Čeští fanoušci přišli určitě díky němu," řekl Tatar.

Devils soupeře poměrně výrazně přehrávali, hlavně v prvních 40 minutách, během nichž si vytvořili náskok 3:0. O slabinách Sabres však zkušený útočník mluvit nechtěl.

Statistiky utkání. Livesport

"My si chceme všímat hlavně sebe a svých věcí, které děláme dobře. Hráli jsme velmi rychlý hokej, měli jsme svižný přechod do útoku. V obranném pásmu jsme strávili jen minimum času. Obránci nám dost pomáhali. Předčili jsme soupeře ve všech věcech, co jsme chtěli. Moc se mi líbila i spolupráce v naší formaci s Nicem Hischierem a Dawsonem Mercerem, jsem hodně rád, že nám to klape. Musíme teď ale stejně pokračovat i dál," zdůraznil Tatar.

Věří, že už se projevila i vnitřní síla a soudržnost mužstva. "Měli jsme nějaké společné teambuildingové akce, kdy jsme se snažili tým stmelit a poznat nové hráče, kteří přišli. Myslím, že se to pak odrazilo i na ledě," řekl Tatar.

Týmy se v sobotu utkají znovu už od 16 hodin. "Uvidíme zítra, jak to pro nás bude náročné. Uděláme všechno pro to, abychom dostatečně zregenerovali. Oni jsou na tom naštěstí stejně. V NHL to většinou bývá tak, že jde do dvou zápasů ve dvou dnech jen jeden ze soupeřů, to je pak opravdu těžké," uvedl Tatar. "Je třeba udělat všechno, abyste se pak nastartovali na další zápas. Není to jednoduché, ale musíme to nějak zvládnout," dodal.