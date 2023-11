Livesport Daily #124: Jak zlepšit bezpečnost hokejistů, vysvětluje expert Jakub Koreis

Tragické úmrtí Adama Johnsona (†29), bývalého hráče NHL, který zemřel na konci října během zápasu britského poháru po zásahu bruslí do krku, řešil celý hokejový svět. Řada hráčů okamžitě sáhla k ochranným opatřením a k utkáním extraligy či NHL vyjela se speciálním chráničem krku. Dají se v budoucnu očekávat další změny v ochraně hokejistů? Jak moc je současný hokej nebezpečný? A přemýšlí hráč nad tím, že se mu může během okamžiku změnit kariéra i život? To jsme probrali s bývalým hráčem a hokejovým expertem Jakubem Koreisem (39).

Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák. Dvě velká extraligová jména, která k víkendovým zápasům Tipsport extraligy nastoupila s bezpečnostními nákrčníky. Ke stejnému kroku pak sáhlo i několik hráčů přímo ve slavné NHL. Strašák vážného zranění je po nešťastné události v Anglii tak velký, že hokejisté sami podnikají kroky ke zvýšení vlastní bezpečnosti.

"Jsem zvědavý, jestli to dospěje až do toho, že se budou nosit celoobličejové kryty. Jsem pro to, aby se nákrčníky začaly nosit ve větší míře. Podívejme se na plexiskla na helmách, ty v minulosti také nebyly povinné. Obecně si ale myslím, že na hráčské výstroji už moc míst, kam jdou další chrániče přidat, v tuhle chvíli nenajdeme," říká bývalý hráč Plzně, Komety nebo Sparty Jakub Koreis.

Livesport Daily #124: Jak se může zlepšit bezpečnost hokejistů, vysvětluje expert Jakub Koreis. Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Četnost vážných zranění v profesionálním hokeji.

Přístup klubů a týmových lékařů ke zdraví hráčů

"Estetickou důležitost" chráničů.

