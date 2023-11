Livesport Daily #121: Ve Spartě jsem o fotbale věděl ještě málo, říká Dávid Hancko

Už je to víc než rok, co Dávid Hancko (25) odešel ze Sparty do Feyenoordu. A od té doby se v jeho kariéře udála spousta věcí – vyhrál nizozemský titul, poprvé si zahrál Ligu mistrů a dal v ní také gól proti Atlétiku Madrid. A navíc se podle serveru Transfermarkt jeho hodnota vyšplhala tak vysoko, že je aktuálně třetím nejdražším hráčem nizozemské ligy. O tom všem je řeč v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je právě slovenský obránce Dávid Hancko.

"Celkově lidsky a fotbalově jsem se posunul na výrazně vyšší úroveň," popisuje Dávid Hancko, v čem je jiný než v době, kdy odcházel ze Sparty. "Na fotbal se dívám úplně jinak. Myslel jsem si, že už ve Spartě jsem dobrý, že mám určitou formu. Až tady jsem zjistil, že jsem o fotbale věděl prd a že jsem to hrál intuitivně. Teď už se na to dívám úplně jinak takticky, to všechno díky trenérovi Arne Slotovi. Měl jsem obrovské štěstí, že tu byl trenér, který mě zlepšil," doplňuje Hancko.

Pro Spartu má ale zároveň hlavně slova díků. "Existuje tu takový pojem, říkají tomu 'De Kuip moment'. Hráči, kteří jinde byli výborní, často ve Feyenoordu nedokáží na ty výkony navázat. Něco podobného, jako se občas stává ve Spartě. U mě ale nic takového nenastalo, myslím, že ten tlak ve Spartě mě na Feyenoord dobře připravil. O to lehčí jsem to potom měl," je přesvědčený slovenský reprezentant. O něm už se aktuálně mluví jako o adeptovi na další velký přestup.

"Byl by to další krok, věřím, že už na to mám herně i mentálně. Pokud by přišla správná nabídka, klub, liga, finance i trenér, tak by to bylo fajn. Ale určitě se nikam neženu. Navíc je šance, že náš trenér půjde do nějakého většího klubu a to si dovedu představit, že pokud by mě chtěl, tak bych chtěl za ním. Ale je taky možné, že tu zůstanu i další rok. Nepřemýšlím nad tím, snažím se užívat si ty sezony, které zažívám. Za 15 měsíců jsem tu odehrál 60 zápasů, skoro všechny v základu a prakticky nestřídám. Snažím se si uvědomovat, že to je paráda a nehnat se za každou cenu dál," dodává Hancko.

Livesport Daily #121: Jaké to je být hvězdou nizozemské ligy? Livesport

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

V čem je Feyenoord takticky vyspělejší než Sparta?

Co se ve Spartě změnilo, že je teď úspěšná?

Má už Slovensko v kapse postup na Mistrovství Evropy?

