Manchester United, klub, který kdysi pod sirem Alexem Fergusonem sbíral jeden úspěch za druhým a fanoušci si na to zvykli. Po odchodu trenérské legendy v roce 2013 ale přišlo vystřízlivění, které trvá až do dnešních dnů. Ani aktuální trenér Erik ten Hag zatím nenašel recept na to, jak z United znovu udělat nablýskaný a pravidelně vítězící velkoklub. Proč? O tom je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem byl fotbalový novinář a expert z Radiožurnálu Sport a televizní stanice Canal+ Sport Jan Pěruška.

"United dávají málo gólů a podle názorů expertů za to mohou i chyby trenéra Ten Haga při skládání sestavy," vysvětluje na začátek Pěruška. "Doba se proměnila. Naše generace zažila velké úspěchy Manchesteru, ale dnes je to úplně jiný tým. Na druhou stranu sir Alex Ferguson potřeboval k první trofeji čtyři sezony, Ten Hag ji získal hned ve svém první roce v United. Nicméně je nepochybné, že zatím je angažmá nizozemského trenéra sportovním zklamáním," podotýká fotbalový novinář Pěruška.

"Manchesteru se nedaří v zápasech překvapit soupeře. Tak trochu si to často "šmrdlají" kolem vápna, ale málokdy akce zakončují. Chybí jim variabilita útočných zbraní. Podívejte se, jak uspěl Liverpool, bylo to i díky rychlým krajním bekům. To Manchesteru aktuálně chybí, přihrávají si Eriksen, Casemiro, Fernandes a hrají na dlouhé držení míče. Ale překvapení tam není žádné. Takže teď je sice čekají v Premiere League papírově snazší soupeři, ale ti budou hrát v bloku a to pro Manchester může být spíš tragédie,"

Livesport Daily #123: Doba se změnila, v Manchesteru už nejsou ti nejlepší, říká Pěruška Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Je kritika Maguira a Onany oprávněná?

Má Ten Hag problémy s jednáním s hvězdnými hráči?

Leží na Manchesteru tíha dědictví sira Alexe Fergusona?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.