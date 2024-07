Nečas zůstává v Carolině, hokejový mistr světa prodloužil o další dva roky

Hokejový mistr světa Martin Nečas (25) nemění v NHL angažmá. Ačkoliv se v předchozích týdnech spekulovalo o tom, že muž, který v lize hrál jen za Carolina Hurricanes změní barvy, podepsal s klubem dvouletý kontrakt, který mu každý rok vynese 6,5 milionu dolarů. Vyhne se tak arbitrážnímu řízení, ke kterému mělo dojít 4. srpna.

Carolina draftovala Nečase v roce 2017 na celkově 12. místě, od té doby naskočil v základní části do 362 utkání, ve kterých dal 97 branek a na dalších 146 nahrál. Poté, co s Hurricanes v květnu vypadl z bojů o Stanley Cup, posílil českou reprezentaci na mistrovství světa a pomohl ke zlatým medailím gólem a šesti nahrávkami.

"Martin je nesmírně šikovný hráč. Kdykoliv má puk na hokejce, tým má šanci na gól," prohlásil generální manažer klubu Eric Tulsky. "Bude hrát klíčovou roli v dalším úspěšném rozvoji našeho klubu. Jsme nadšení, že jsme se s ním domluvili na víceleté smlouvě."

Ke shodě dospěly obě strany po delším vyjednávání. Před pár dny Tulsky prozradil, že klub předložil varianty od jednoleté až po osmiletou smlouvu. Šikovný český centr se přesto už pomalu smiřoval s tím, že o podmínkách jeho kontraktu rozhodne arbitráž.

"Práva na mě má Carolina. Je to na nich. Jednání probíhají, ale vypadá to na arbitráž a a další roky v Carolině. Nikdo nechce dojít až k arbitráži, ale jestli se to (smlouva) domluví, uvidíme. Vypadá to, že se opravdu asi rozhodne až tam," řekl Nečas ve čtvrtek novinářům.

Ve hře byl i jeho odchod z klubu, kde strávil celou dosavadní kariéru v NHL. Nelíbilo se mu menší herní vytížení v minulé sezoně. Touží po větším prostoru v klíčových pasážích zápasů. I proto měl klub po posledním ročníku požádat o výměnu.

Nečas přitom v sezoně 2022/23 vyhrál týmové bodování po základní části. V té poslední skončil čtvrtý, když si za 77 startů připsal 53 bodů díky 24 gólům a 29 nahrávkám. V play off přidal v 11 utkáních devět bodů (4+5). Česko pak posílil na domácím světovém šampionátu a výrazně přispěl ke zlatu, když za pět utkání nastřádal sedm bodů (1+6).

K dohodě s Hurricanes patrně dopomohl i fakt, že klub rozvázal nedávno kontrakt s ruským útočníkem Jevgenijem Kuzněcovem. Po jeho odchodu měla Carolina prostor 13,8 milionu dolarů pod takzvaným platovým stropem.