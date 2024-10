New Jersey ovládlo i druhý pražský zápas, Kulich byl u dvou inkasovaných branek Buffala

New Jersey zvládlo v pražské O2 areně proti Buffalu i druhý zápas nové sezony NHL. Zatímco pátek v rámci Global Series Devils v sestavě s Ondřejem Palátem (33) zvítězili 4:1, v sobotu i bez úřadujícího mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu vyhráli 3:1. Jako jediný Čech naskočil do utkání útočník Sabres Jiří Kulich (20), jenž byl smolně na ledě u dvou inkasovaných gólů.

Vítězný gól před 16 722 diváky v O2 areně zaznamenal Paul Cotter, jenž navázal na páteční dvoubodové představení. Dvě asistence v utkání NHL Global Series si připsal jeho spoluhráč Jack Hughes.

Palát opustil tým kvůli narození druhého potomka. "Rodina je v těchto momentech prvořadá. Ondřej je skvělý otec a spoluhráč. Všichni jsme chápali, že chce být s rodinou, tým mu vyšel vstříc. Taková kapacita a hráč jako on chyběl. Určitě to byla ztráta," řekl slovenský útočník Tomáš Tatar na tiskové konferenci. Oproti úvodnímu duelu se v dresu Buffala představil Kulich a odehrál druhý zápas NHL v kariéře. Jeho spoluhráč a další český forvard Lukáš Rousek zůstal znovu na tribuně.

Na druhé utkání zavítalo v porovnání s pátkem o téměř 200 diváků méně. Americkou a českou hymnu tentokrát zazpívala Anna Slováčková. Slavnostní buly po Jaromíru Jágrovi, jenž se ho ujal v pátek, vhodil dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Devils Patrik Eliáš. Bývalý útočník vévodí historickému klubovému pořadí nejen v počtu bodů, ale i branek a asistencí.

"Pro mě to samozřejmě byla obrovská pocta, výjimečné v tom, že můj tým, Devils, je tu před českým publikem. Opět dokazujeme to, že máme výborné fanoušky," prohlásil Eliáš v rozhovoru pro Nova Sport. "Je tady spousta mých kamarádů, hlavně z managementu, už ne tolik na ledě. Mít je tady a slyšet od nich superlativy o Praze, jak je krásná a jak si ji užívají... To je krásné slyšet. Jsem pyšný na to, že jsem Čech," uvedl Eliáš.

Aktivnější bylo ze začátku New Jersey, Hughes ale Leviho z úhlu nepřekonal stejně jako Bratt z mezikruží po odrazu od hrazení. Na rozdíl od úvodního duelu se diváci dočkali rvačky, rukavice shodili Dillon s Tuchem, první jmenovaný protihráče z Buffala povalil na led. Předcházel tomu ostrý hit Dillona na Peterku, po němž útočník Buffala zamířil do útrob haly a na ledě se už neobjevil. "Byl diagnostikován s otřesem mozku," konstatoval trenér Sabres Lindy Ruff.

Statistiky utkání. Livesport

Skóre se poprvé změnilo až v 29. minutě. Devils nejprve neproměnili přečíslení dva na jednoho a Sabres z následného protiútoku udeřili, když po nepřehledné situaci na brankovišti dotlačil puk za brankáře Allena Thompson.

Po individuálním průniku mohl snížit Cotter, jenže zblízka minul. New Jersey trvala odpověď necelé čtyři minuty: Casey v přesilovce vystřelil z kruhu přesně pod horní tyč a srovnal. Obrat měl na hokejce Bratt, ze samostatného úniku však Leviho nepřekonal.

Značnou střeleckou převahu zužitkovali Devils v 48. minutě. Hughes si odstavil Samuelssona, nahrál najíždějícímu Cotterovi a ten se tváří v tvář Devinovi nemýlil. Americký útočník skóroval v Praze podruhé, v pátek vedle branky zaznamenal i přihrávku. V 55. minutě přidalo New Jersey pojistku. Bratt obkroužil branku a nahrál Meierovi, jenž pohodlně zakončil. Blízko ke kontaktnímu gólu se ocitl Tuch, ale trefil tyčku.

Na oslavu vítězství Devils tak stejně jako v pátek zazněla píseň Glory Days od amerického zpěváka a rodáka ze státu New Jersey Bruce Springsteena, který příští rok v červnu vystoupí v pražských Letňanech. "Výsledky ještě vylepšují dojem z celé akce. Praha je krásná. Vracet se domů se čtyřmi body a s tím, kolik času jsme spolu strávili, je hodně cenné," mínil Tatar.

Nejslavnější hokejová liga světa se do české metropole vrátila po dvou letech a celkově se zde hrála popáté. V Praze odstartovala základní část, v Severní Americe se soutěž rozjede v úterý. V Evropě se v této sezoně NHL představí i úřadující vítěz Stanley Cupu Florida a Dallas, 1. a 2. listopadu se utkají v Tampere.