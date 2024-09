Pražský dvojzápas mezi Buffalo Sabres a New Jersey Devils bude zajímavý nejen proto, že se na ledě O2 areny po dvou letech znovu představí dva celky z nejprestižnější hokejové soutěže světa, ale také proto, že budou k vidění hned čtyři jedničky draftu. Oba celky mají ve svém středu po dvou, u Sabres jde o dva obránce a u Devils zase o dva útočníky a všichni čtyři byli vybráni mezi lety 2017-2021. Pojďme si je představit.

Nico Hischier, New Jersey Devils, útočník

Rok draftu: 2017

Minulá sezona: 71 zápasů (27+40)

Bilance v NHL: 452 zápasů, 353 bodů (136+217)

Rodák z malebného švýcarského městečka Brig se stal před sedmi lety prvním hokejistou z této alpské země, který byl na dražbě talentů vybrán jako číslo jedna. Za sebou nechal například Calea Makara, Eliase Petterssona nebo Martina Nečase. Jeho prvním vzorem byl bratr Luca, forvarda Ženevy ale mladší sourozenec brzy výrazně přerostl.

Zářil už v juniorských kategoriích, pro ročník 2016/17 Švýcarsko poprvé opustil a začal hrát za Halifax Mooseheads v juniorské QMJHL. V 57 zápasech za klub získal 86 bodů (38+48) a také díky tomu si ho v červnu Devils vybrali na draftu na nejvyšší možné pozici.

Hischierovy statistiky. Livesport / Profimedia / ČTK / AP / Derik Hamilton

Jeho cílem po draftu bylo okamžitě prorazit do NHL, a to se mu také povedlo. S 52 body (20+32) se stal druhým nejproduktivnějším hráčem týmu v sezoně – přeskočila ho jen jednička draftu z roku 2010 Taylor Hall – a dokonce byl jediným mužem z celého týmu, který naskočil do všech 82 utkání základní části. Kvůli silné konkurenci se ale ani přes vydařený ročník nedostal do výběru nejlepších nováčků NHL.

V dalších letech Hischiera trápila zranění, přesto v roce 2020 podepsal s klubem sedmiletou smlouvu na více než 50 milionů dolarů a v únoru 2021 se stal dvanáctým kapitánem New Jersey v historii. A po Kirku Mullerovi také tím druhým nejmladším. Tato sezona pro něj bude pátá s "céčkem" na dresu a pomalu je na čase, aby Devils dovedl za pořádným úspěchem.

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres, obránce

Rok draftu: 2018

Minulá sezona: 81 zápasů (20+39)

Bilance v NHL: 436 zápasů, 292 bodů (66+226)

Asi žádný velký talent se nemůže vyhnout srovnávání, které ho mnohdy dostane slušně pod tlak. Velmi těžké to v tomto směru měl právě Dahlin, o kterém se dopředu říkalo, že by měl být tím nejlepším švédským obráncem od dob Nicklase Lidströma. Navíc se stal první švédskou jedničkou draftu od Matse Sundina v roce 1989. Tohle by znervóznělo asi leckoho.

Dahlin to tedy od začátku neměl snadné, navíc i proto, že přicházel do klubu, který roky čekal (a stále čeká) na účast v play off a o zvláštní atmosféře v kabině asi ani není třeba se zmiňovat. Přesto se nedá říci, že by vítěz hokejové Ligy mistrů z roku 2017 měl za sebou aspoň jeden slabý ročník.

Asi nejhůře mu to šlo v sezoně 2020/21, to získal v 56 zápasech 23 bodů a s bilancí -36 byl úplně nejhorší v celé NHL. Jinak ve všech šesti sezonách dosáhl vždy minimálně na 40 bodů, v roce 2023 poprvé překročil sedmdesátibodovou hranici a v posledním ročníku zase poprvé dosáhl na 20 branek.

V kapse ho hřeje také luxusní osmiletý kontrakt na 88 milionů dolarů, proto bylo logickou volbou jeho nedávné zvolení kapitánem Sabres. "Na ledě je fantastický, ale je vzorem i v kabině. Navíc je vidět, jak mu záleží na každém vítězství," řekl pro NHL.com trenér Lindy Ruff. "Jsme hrdí, že hráč jeho kalibru bude v našem týmu nosit "céčko" a vést ho v budoucích letech," pokračoval generální manažer Kevyn Adams.

Dahlin nahradil Kyla Okposa, který z klubu odešel během přestupové uzávěrky, následně vyhrál Stanley Cup s Floridou a v létě ukončil kariéru. Je také prvním kapitánem-obráncem od roku 2011, tehdy týmu vládl pořízek Craig Rivet. Premiéru v ostrém zápase si jako lídr mužstva odbyde právě v pátek na ledě O2 areny.

Jack Hughes, New Jersey Devils, útočník

Rok draftu: 2019

Minulá sezona: 62 zápasů (27+47)

Bilance v NHL: 306 zápasů, 281 bodů (114+167)

Bez urážky k Hischierovi, ale šikovnému Američanovi s tvrdou střelou se podařilo stát ligovou hvězdou o něco dříve, ačkoliv Švýcar měl dva roky náskok. Výrazně mu k tomu pomohla sezona 2022/23, ve které získal 99 bodů (43+56) a o tři body překonal sezonní rekord Patrika Eliáše z roku 2001. V bodování celé NHL skončil dvanáctý.

Rostl kolem něj celý tým a Hughes tak začal po dvou slabších sezonách na rozjezd naplňovat očekávání. A zastínil celou draftovou třídu 2019, konkurovat mu mohou maximálně Moritz Seider, Matt Boldy, Cole Caufield či Dylan Cozens. A Devils si Hughese zamilovali, například mezi červnem a říjnem 2023 byl jeho dres druhým nejprodávanějším v celé NHL, předběhl ho jen mladíček Connor Bedard. A dvakrát už byl také nominován do Utkání hvězd.

"Je strašně nadaný, vynikající bruslař s šikovnýma rukama a přehledem. Patří mezi ty hráče, kteří celý zápas klidně rozhodnou úplně sami," řekl o něm před pár lety nyní už bývalý spoluhráč Ty Smith a v tehdejším rozhovoru mu předpověděl stobodovou sezonu.

Ačkoliv měl za sebou jen něco málo přes 100 utkání v NHL, podepsali s ním Devils v roce 2021 osmiletou smlouvu s průměrným příjmem osm milionů dolarů ročně a určitě toho nelitují. Před touto sezonou ho ligový web zařadil na deváté místo mezi všemi centry.

Předchozí ročník ukončil předčasně, musel na operaci s ramenem, na nový by ale měl být připraven. V přípravě se objevil v jednom zápase, během prohry s Washingtonem 3:5 skóroval.

Owen Power, Buffalo Sabres, obránce

Rok draftu: 2021

Minulá sezona: 76 zápasů (6+27)

Bilance v NHL: 163 zápasů, 71 bodů (12+59)

Nejmladší muž výběru má za sebou zatím jen dvě celé sezony v NHL a ačkoliv se o jeho draftovém ročníku od začátku říkalo, že není zrovna nejsilnější, Kanaďan byl dlouho dopředu jistým adeptem na pozici číslo jedna a pomohlo tomu také jeho sebejisté vystupování na ledě během MS v hokeji v roce 2021. Zlatou medaili tak získal ještě předtím než si ho vůbec Sabres stihli na draftu vybrat.

Do NHL se ale nehnal, šestnáctý obránce, který byl od roku 1970 draftován z první pozice, dopředu avizoval, že se chce ještě zdokonalovat v univerzitní NCAA v barvách Michiganu. Na konci sezony 2021/22 ale na osm zápasů dres Sabres oblékl a stihl také reprezentovat svou zemi na olympijských hrách. Slušná vizitka pro tak mladého hráče, kterého ještě před draftem přirovnávali i díky necelým dvěma metrům výšky k Chrisi Prongerovi a Victoru Hedmanovi.

Powerovy statistiky. Livesport / Profimedia / ČTK / AP / Matt Slocum

První kompletní ročník v dresu Buffala se mu povedl, na ledě ukazoval klid a přehled, získal 35 bodů a vysloužil si nominaci na Calder Trophy pro nováčka roku. Tam s 929 hlasy skončil na třetím místě, ale aspoň se dostal do ligového výběru nejlepších nováčků.

V říjnu loňského roku podepsal se Sabres sedmiletý kontrakt na 58,45 milionu dolarů. Na konci roku se představil na MS v Česku, kde byl s šesti body nejproduktivnějším bekem týmu.