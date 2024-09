Buffalo v generálce na NHL porazilo Mnichov 5:0. Před cestou do Prahy navštíví Oktoberfest

Hokejisté Buffala mají po páteční mnichovské generálce na Global Series v Praze v sobotu volný den. Využijí jej k návštěvě 189. ročníku tradičního pivního festivalu Oktoberfest. V neděli si ještě v hlavním městě Bavorska zatrénují v hale SAP Garden a následně se přesunou do české metropole, kde budou poprvé trénovat v pondělí od 11:00 v Icerinku ve Strašnicích. O čtyři hodiny později má první přípravu v Praze na programu tým New Jersey, který se vydá na cestu také v neděli z New Yorku.

Buffalo se utká s New Jersey v pražské O2 areně v pátek 4. října od 19:00 a o den později od 16:00. V kádru Sabres jsou útočníci Jiří Kulich a Lukáš Rousek, kteří při páteční výhře na ledě EHC Red Bulls Mnichov 5:0 nenastoupili. V přípravě se týmu kouče Lindyho Ruffa dařilo. Nejprve kádr pro evropské turné porazil doma Pittsburgh 7:3 a potom i Columbus 6:1. Kulich s Rouskem nastoupili jen do úvodního testu a Kulich si připsal asistenci.

Ruff má radost, že se týmu daří, ale vidí ještě hodně práce před pátečním vstupem do sezony. "Hráli jsme pohromadě jen tři zápasy. Hodně jsme trénovali. Máme ještě spoustu práce, abychom vyladili některé detaily naší hry. Ale to, co jsme chtěli hrát, vypadalo opravdu dobře a spousta hráčů podala dobré výkony," uvedl pro klubový web Ruff. Daří se i druhé části kádru, která zůstala v Severní Americe. Sabres vyhráli v Pittsburghu 3:2 a potom v Ottawě 3:2 v prodloužení.

Návštěva Oktoberfestu

Dnešek bude v Mnichově spíš týmovým teambuildingem. Sabres se chystají na vyhlášený mnichovský pivní festival Oktoberfest. "Nikdy jsem na Oktoberfestu nebyl, takže se tam rád zastavím a podívám se, jaké to je," plánoval již s tradičním kloboukem na hlavě Ruff. "Když máte příležitost, jako je tato, a ta příležitost vám nabízí být součástí takové tradice, je třeba ji využít. Myslím, že je to dobrá součást budování týmu, na kterém pracujeme."

Celý tým přijal nápad s nadšením, o čemž svědčilo mimo jiné i to, že na páteční zápas dorazili hráči v tradičních bavorských oblecích s krátkými koženými kalhotami. "Když jsem to viděl, byl jsem opravdu šťastný a hrdý. Bylo to naprosto cool," uvedl útočník JJ Peterka, který je mnichovský rodák. "Je úžasné, že to takhle vyšlo a jsme tady právě v tomto období. Kluci díky tomu uvidí něco, co je tak velkou součástí naší kultury," dodal dvaadvacetiletý hráč.

New Jersey má za sebou páteční generálku na ledě New York Islanders, kde prohrálo 1:5. Devils se celkově výsledkově nedaří. Nejprve doma podlehli Islanders 1:4, potom venku Montrealu 0:3 a před vlastním publikem Washingtonu 3:5. Jedna z opor útočník Ondřej Palát si za tři zápasy připsal jednu asistenci. Do posledního duelu zasáhl i obránce Jakub Zbořil, který je v kempu na zkoušce.

Kádr pro zápasy v Praze zatím Devils nezveřejnili. Do Prahy se těší i dva Slováci – obránce Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar. Druhá část týmu ale bude pokračovat v přípravě v Severní Americe, kde sehraje dva zápasy s New York Rangers a další na ledě Philadelphie.

Trenér Devils před odjezdem do Prahy. Livesport / Profimedia

V sobotu mají Devils stejně jako Sabres den volna, aby načerpali energii a připravili se na dobrodružství na starém kontinentu. "Máme za sebou fázi, která byla rušná a náročná, protože jsme se toho snažili hodně stihnout v krátkém časovém období," podotkl trenér Sheldon Keefe.

"Ten den volna už byl zapotřebí. Bude to první skutečně volný den za nějakou dobu. V neděli pak dobře potrénujeme a pocestujeme do Prahy. Pak budeme mít ještě trochu času na to, abychom dali naši hru do pořádku," dodal Keefe.