Týden v NHL: Ivan s novým rekordem ligy, káva na střídačce i splněná školní předpověď

Hokejová NHL má za sebou první kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL, která se po pěti měsících znovu vrací.

Nejproduktivnější hráč

Vegas potřetí v řadě rozjeli sezonu bilancí 3-0-0 a pod výhry se výrazně podepsal útočník Jack Eichel. Bývalá dvojka draftu z roku 2015 sice dala jediný gól z devíti střel, ale na šest dalších branek Američan nahrál. Zapsal také bilanci +4. Nejvíce mu vyšel hned první zápas sezony proti Coloradu, v něm nahrál na čtyři branky.

Brankář týdne

O brankovišti Montrealu se před startem sezony mluvilo jako o velké slabině. Jenže ono by to možná nemuselo být tak zlé. Sam Montembeault odstartoval ve velkém stylu, ve dvou zápasech inkasoval jediný gól a zastavil celkem 72 střel. Hlavně 47 zákroků v prvním zápase sezony proti Torontu stálo za to.

Maple Leafs skórovali v každém zápase základní části od 21. listopadu 2021, dokud nenarazili na sedmadvacetiletého kanadského gólmana. "Byl neskutečný a hrál s obrovským klidem. Všechno mu vycházelo," chválil pro NHL.com kapitán Nick Suzuki. Montembeault také vytvořil nový rekord, žádný gólman v otvíracím utkání sezony ještě neudržel nulu s tolika zákroky.

Čech týdne

Ve velké pohodě začal nový ročník David Pastrňák. Bostonský kanonýr se trefil ve všech třech úvodních zápasech a dvakrát pomohl k výhře. Bruins nejprve prohráli s Floridou, ale následně rodák z Havířova vstřelil 350. gól kariéry a po Jaromíru Jágrovi (766), Patriku Eliášovi (408) a Milanu Hejdukovi (375) se stal čtvrtým Čechem, jenž na tuto metu dosáhl.

Další zásah přidal v sobotu proti Los Angeles v prodloužení a šlo o jeho 61. vítězný gól kariéry. Díky tomu přeskočil v historických tabulkách legendárního obránce Raye Bourquea na pátém místě, další na řadě je se sedmnáctigólovým náskokem Phil Esposito.

Highlight týdne

V létě se Macklin Celebrini stal první jedničkou draftu týmu San Jose Sharks v historii a první zápas v NHL se mu skutečně povedl. Proti St.Louis otevřel skóre zápasu, po jeho otočce si puk do sítě nešťastně srazil obránce Matthew Kessel. "Nejdřív jsem vůbec nevěděl, že to je můj gól," řekl mladík, který ještě na jeden gól nahrál a ačkoliv Sharks prohráli 4:5 v prodloužení, byl zvolen hlavní hvězdou zápasu.

Celebrini se v 18 letech a 119 dnech stal třetím nejmladším hráčem historie, který v úvodním zápase kariéry dokázal zaznamenat minimálně dva body. Když naposledy jednička draftu získala v debutu více bodů (Auston Matthews v roce 2016), bylo Celebrinimu jen deset let. Co se věkového debutu v barvách Sharks týče, nebyl Celebrini nejmladší, ve věku 18 let a 16 dní ho v roce 1997 trumfl Patrick Marleau.

Statistika týdne

Draftem neprošel, během dvou účastí na MSJ nezapsal Ivan Ivan ani gól a v české extralize nemá vítkovický odchovanec ani zápas. Jenže po odchodu do zámoří v juniorce pořádně dřel a dokonce si vybojoval před sezonou místo na soupisce Colorado Avalanche. A stal se prvním hráčem v historii NHL, který má stejné jméno i příjmení.

Ve druhém zápase kariéry navíc zapsal i první bod, po dorážce jeho střely skóroval v přesilové hře do sítě Columbusu hvězdný forvard a MVP minulé sezony Nathan MacKinnon.

Ze sociálních sítí

Defenzivní obránce Derek Forbort z Vancouveru není zrovna vyhlášeným technikem, ale evidentně našel trik, po kterém se mu daří. V zápase proti Philadelphii na střídačce do sebe rychle hodil kávu a pak naservíroval parádní nahrávku Teddymu Bluegerovi.

Fotografie týdne

Tuto fotografii zveřejnila na sociální síti X sestra útočníka Stevena Lorentze poté, co vítěz Stanley Cupu s Floridou vstřelil proti New Jersey svůj první gól v barvách Toronta, kam v létě přestoupil. Je to školní vzpomínka, ve které mladík předpovídá, že za 15 let bude hrát v NHL. Za Maple Leafs. "Děcka, nikdy se nevzdávejte svých snů," dodala Steph Lorentzová k příspěvku.

Lorentz už v mládí přesně věděl, kam míří. x.com/_stephlorentz

Pohled Ladislava Šmída

"Začal bych nový ročník zmínkou o Utahu, tedy o týmu, který přišel z Arizony. Mají za sebou skvělý start, tři zápasy a tři výhry. Bavil jsem se navíc s pár lidmi, kteří byli na úvodním zápase proti Chicagu a atmoséfra prý byla úžasná, i když se hraje na stadionu, který není úplně uzpůsoben na NHL – hraje se tam hlavně basketbal. I tak se tam majitel klubu snaží nalákat co nejvíc lidí a zatím se mu to daří.

Jde o bohaté město, zájem prý je a když to takhle půjde dál, může to přilákat i nějaké volné hráče. Navíc je to mladé a dravé mužstvo na vzestupu, které hraje atraktivní hokej. A Dylan Guenther může klidně být jednou z budoucích hvězd celé NHL. Potkal jsem ho před lety během jednoho z charitativních utkání, bylo mu zhruba třináct a už tehdy byl obrovsky šikovný."