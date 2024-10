New Jersey v úvodním utkání nové sezony NHL porazilo v Praze Buffalo 4:1, gólem a nahrávkou se na výhře před zraky 16 913 diváků podílel obránce Johnny Kovacevic. V sestavě Devils nechyběl úřadující mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanely Cupu Ondřej Palát, naopak útočníci Jiří Kulich s Lukášem Rouskem zůstali mimo sestavu Buffala. Druhý zápas v O2 areně, který je součástí Global Series, se uskuteční v sobotu od 16:00.

Po nástupu týmů na led uctili hráči a diváci památku tragicky zesnulého útočníka Columbusu Johnnyho Gaudreaua. V hale se drželo 13 sekund ticha podle čísla, které nosil na dresu. Gaudreau přišel v 31 letech o život spolu se svým mladším bratrem Matthewem na konci srpna, kdy je během jízdy na kole srazil autem opilý řidič.

Právě v O2 areně během květnového mistrovství světa odehrál poslední zápas. Následovaly americká a česká hymna v podání zpěvačky Elizabeth Kopecké. Slavnostní buly vhodil Jaromír Jágr, druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL, který působil i v New Jersey.

"Byl jsem požádán lidmi z NHL. Hrozně moc mi pomohla v kariéře, bez ní bych tady nestál. Vděčím jí za všechno, co jsem dokázal. Pro mě je to pocta," řekl Jágr v rozhovoru pro Nova Sport.

Buffalo hned v úvodu hrálo přesilovou hru, největší šanci si při ní ale vytvořil kapitán Devils Hischier, jenže samostatný únik neproměnil. V deváté minutě se New Jersey dočkalo. Kovacevic vystihl špatnou rozehrávku Samuelssona a Noesen zavěsil pod horní tyč. Na ledě byl při tom i Palát, který v květnu získal s reprezentací na šampionátu v Praze zlato. Zvýšit mohl Bratt, ale Luukkonena neprostřelil.

V 16. minutě svěřenci kouče Keefea, pro něhož šlo o soutěžní debut na lavičce Devils, přidali další zásah, když Kovacevic od modré překonal brankáře Sabres. Buffalo mohlo rázem snížit, jenže gólman Markström v leže čepelí hokejky zastavil střelu Aubeho-Kubela do prázdné branky.

"Hlavní rozdíl byl v úvodu. Trochu mě překvapil, možná hrály roli nervy. Musíte být rychlejší. V první třetině jsme i tak měli dobré šance, ale neproměnili jsme je. Mohl za to i Markströmův zákrok," uvedl trenér Buffala Lindy Ruff, jenž před současným angažmá vedl Devils.

Zkraje druhé třetiny New Jersey navýšilo vedení zásluhou Hischierovy přesné střely z mezikruží. Sabres si vytvořili řadu šancí v následné přesilovce, žádnou však neproměnili.

Závěrečná třetina dlouho nenabídla žádný vzruch, diváci se místo toho bavili mexickou vlnou, která několikrát oběhla halu. V polovině třetí části se Buffalo dočkalo gólu zásluhou beka Powera. Více už ale utkání nezdramatizovalo, naopak Cotter při závěrečné hře Sabres bez brankáře stanovil konečný výsledek.

"Byla to zábava. Tyhle zápasy si budete pamatovat do konce života, čeští fanoušci jsou skvělí. Zažil jsem to tady už v květnu. I dnes tu panovala skvělá atmosféra a zítra to bude to samé," prohlásil Švýcar Hischier, který na světovém šampionátu získal stříbro po finálové prohře s domácím výběrem.

V Evropě se v této sezoně NHL představí i úřadující vítěz Stanley Cupu Florida a Dallas, 1. a 2. listopadu se utkají v Tampere.

Program NHL