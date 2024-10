Patří k těm tvářím, které v NHL hrají dlouho, ale kdo soutěž poctivě nesleduje, dost možná si ho vůbec nevšimne. Houževnatý kanadský obránce Brenden Dillon (33) začínal v nejlepší hokejové soutěži světa v roce 2013 v Dallasu a od té doby má na kontě téměř 900 startů. Před tímto ročníkem se rozhodl pro změnu a podepsal tříletý kontrakt na 12 milionů dolarů s New Jersey. "Je tu talentovaný tým, svým stylem hry dobře zapadnu," vykládal před startem NHL proti Buffalu v Praze. O čem ještě hovořil?

O startu NHL v Praze

"Je to tu úžasné, máme se tu skvěle, přijde mi, že už jsme tu třeba týden. Výjezd jako tenhle pomáhá celému týmu, aby se semknul, navíc si můžeme prohlížet krásnou Prahu, což je město, kde podle mě většina z nás ještě nebyla. Na rozdíl ode mě, já jsem tu byl už v roce 2018 na svatbě Tomáše Hertla, jsme dobří přátelé. Byl tehdy nadšený, že nám mohl celé město ukázat."

O přestupu do New Jersey

"V létě jsem vlastně poprvé v kariéře byl na trhu volným hráčem a vybavuju si z toho úzkost a nervozitu. (úsměv) Měl jsem velkou radost, že se mi ozvalo hned několik klubů. Devils jsem si vybral proto, že mají hodně talentovaný tým a já si myslím, že tam svou rolí dobře zapadnu. Zatím se mi tu moc líbí, je tu plno nových tváří, ale mám tu aspoň Timo Meiera, se kterým jsme hrávali v San Jose. Jak jsem říkal, odstartovat ročník takovým velkým tripem, kde trávíme jako tým všechen čas spolu a chodíme na večeře, to nám všem pomůže se pořádně poznat. Tím, že je tu také nový trenér Sheldon Keefe, tak i hráči, co jsou tu delší dobu, zažívají něco nového."

O historii týmu Devils

"Už jsem tu potkal Patrika Eliáše, proti kterému jsem pár let nastupoval, to je legenda mužstva. Je neskutečné, kolik dobrých hráčů z Česka pochází, v New Jersey byli také Bobby Holík a Petr Sýkora... Když jsem v létě podepsal smlouvu, tak jsem si procházel klubovou minulost a nestačil se divit. Všichni mají tisíce zápasů a několik vyhraných Stanley Cupů."

Dillon (vpravo) jde na trénink s Ondřejem Palátem. Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

O nové sezoně

"Jako vždy to bude výzva. Když jsem v NHL kdysi začínal, našlo se pár klubů, na které jsme si mohli ukázat a říct si, že nás čeká snadné vítězství. Ale teď už je to úplně jiné. Každý tým může vyhrát každý zápas a cíl máme všichni stejný, chceme vyhrát Stanley Cup. My jako New Jersey máme sami od sebe vysoká očekávání, ale cesta je ještě dlouhá."

O hraní s Jágrem

"Pro mě jako pro mladého hráče, který vyrostl ve Vancouveru, byli Pittsburgh Penguins s Jaromírem Jágrem naprosto legendární. Takže když podepsal s Dallasem a já byl povolán do prvního týmu, musel jsem se skoro štípnout, abych tomu věřil. Společně s Tomášem Vincourem jsme byli během částečně výlukové sezony 2012/13 na startu ročníku posunutí z farmy k prvnímu týmu. S Vinnym jsme spolu kromě AHL hráli už za Vancouver v juniorské WHL a byli jsme přátelé, takže když ho Jágr přizval k jednomu ze svých nočních tréninků, vzal mě s sebou. Často jsme spolu vtipkovali, mám portugalské předky a on si pořád dělal legraci, už si nemůžu přesně vzpomenout... Myslím, že mi říkal, že jsem "portugalský kůň" nebo tak nějak. (směje se) U Devils teď máme kustoda, který s Jágrem byl na Floridě a ten s ním má plno skvělých historek."

Jágr hrál s Dillonem během hraní v Dallasu. Rich Lam / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

O jeho nočních trénincích

"Jeho přístup k tréninku je neskutečný, hlavně když to pozoruje mladý hráč. Když jsem poprvé slyšel o tom, že trénuje po nocích, myslel jsem si, že to je nějaký fór. Vinny mi psal, že se sejdeme v půl dvanácté, což jsem nechápal. Psal jsem mu hned zprávu zpátky, že v tuhle hodinu máme přece normálně trénink s Dallasem. (směje se) Bylo to neskutečné. Trénování techniky hole ve vodě, kde je jiný odpor... To bylo něco! Být teď tady v Praze a vědět, že Jágr je tu vlastně někde poblíž a pořád tu hraje nejvyšší soutěž, je úžasné."