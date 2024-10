NHL začne v Praze bez Kulicha s Rouskem. Nepřestáváme věřit, říkají útočníci Buffala

Útočníci Lukáš Rousek (25) s Jiřím Kulichem (20) z Buffala nenastoupí do pátečního úvodního utkání nové sezony NHL, v němž Sabres vyzvou v pražské O2 areně tým New Jersey. Nevešli se do sestavy kouče Lindyho Ruffa. Jediným českým hráčem na ledě tak bude Ondřej Palát v dresu Devils. Zápas začne v 19 hodin. Druhou šanci budou mít Kulich s Rouskem v sobotu, kdy se oba celky utkají znovu v české metropoli.

Rousek a Kulich patřili už od příletu Buffala do Česka při trénincích mezi hráče oblečené v dresu těch, jež jsou mimo sestavu. Že to tak zůstane i pro páteční večer potvrdilo dopolední rozbruslení, které s dalšími čtyřmi spoluhráči z pole a jedním gólmanem absolvovali spíše jako intenzivní trénink.

"Neřekl bych, že je to zklamání, že dnes nenastoupíme. Samozřejmě chceme oba hrát, bohužel na ten dnešní zápas to nevyšlo, ale i tak si pořád užíváme, že můžeme být zpátky doma s naším týmem a s klukama v kabině," uvedl Rousek po rozbruslení během tiskové konference.

"Není to jen o dnešku. Už ty tréninky tady v Česku jsme trénovali v páté lajně, takže jsme věděli, že v sestavě pro první zápas velmi pravděpodobně nebudeme. Ale je to něco, co se může kdykoliv změnit. Může to být dneska, zítra, nebo třeba příští měsíc. Uvidíme, kdy ta šance případně přijde. Jestli vůbec přijde," doplnil Rousek.

Podobně vnímá situaci i Kulich. "Nebereme to jako zklamání. Mrzí nás, že nemůžeme nastoupit, ale je to tak, jak to je. Je super být v Praze. A nepřestáváme věřit, že bychom mohli zasáhnout do zápasu třeba zítra. Od začátku jsme věděli, co znamená být ve žlutém dresu (hráčů mimo sestavu), ale to neznamená, že člověk přestane makat. Je třeba dál pracovat, být trpělivý a dál věřit sám v sebe. Musíme být stoprocentně připravení na zápas, ať už hrajeme, nebo ne," zdůraznil Kulich.

V Praze už toho oba hodně stihli, vedle jiného provedli spoluhráče po centru a památkách, ukázali jim Pražský hrad či Karlův most. "Ukázat klukům město bylo super," pochvaloval si Rousek, jehož ve čtvrtek přišel pozdravit otec Martin, bývalý útočník Sparty, Litvínova, Karlových Varů, Slavie a Havířova. "Pro mě naprosto skvělé, že tady byl. Ale on má dva tituly, což je na mě trošku tlak, protože já jsem zatím na nic takového nedosáhl," smál se Rousek.

Zatímco oba budou dnešnímu zápasu přihlížet z tribuny, kouč soupeře Sheldon Keefe bude spoléhat na zkušeného Paláta, jenž během rozbruslení Devils přehodil do hlediště spoustu puků malým hokejistům z rodného Frýdku-Místku, jehož je sám odchovancem.

"Nemůžeme se dočkat, aby to už začalo," prohlásil Keefe. "Věřím, že jsme se zlepšili v těch oblastech, v nichž to bylo potřeba. Jakmile večer dopadne puk na led (při úvodním buly), musíme být připravení. Je třeba přepnout z období přípravy a uvědomit si, že už jsou ve hře důležité body," dodal Keefe.