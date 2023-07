Zkušenosti na Manhattanu. Rangers získali brankáře Quicka a útočníky Wheelera s Boninem

Několik zkušených posil získali v NHL krátce po otevření trhu s volnými hráči New York Rangers. Do kádru ambiciózního mužstva z Manhattanu patří nově útočníci Blake Wheeler (36), jenž se po dlouhé době rozloučil ve Winnipegu, s dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru Nickem Boninem (35), a brankář Jonathan Quick (37), který pomohl k letošnímu triumfu hokejistům Vegas a získal již potřetí Stanley Cup.

Wheelera před otevřením trhu nechráněným volným hráčem vyplatil ze smlouvy Winnipeg, kde šestatřicetiletý Američan působil od roku 2011 a v letech 2016 až 2022 ho vedl jako kapitán. Před Wheelerem byl ještě rok z pětiletého kontraktu na 41,25 milionu dolarů, který podepsal v září 2018. S vedením Rangers se dohodl na roční smlouvě za 800 tisíc dolarů. Dalších 300 tisíc si může vydělat díky bonusům.

V minulém ročníku byl Wheeler pátým nejproduktivnějším hráčem Jets. V 72 zápasech základní části si připsal 55 bodů za 16 gólů a 39 asistencí. V pěti duelech play off přidal dvě branky a čtyři nahrávky. Celkem má pětka draftu z roku 2004, kdy si Wheelera vybral Phoenix, na kontě v dlouhodobé fázi NHL 1118 startů a 922 bodů (312+610). V 65 utkáních play off nastřádal 45 bodů (10+35).

Hrál také za Atlantu a Boston. V klubové historii Jets (bývalých Thrashers) je první v odehraných zápasech (897), asistencích (550) i bodech (812) a třetí v gólech (262).

Na rok za 800 tisíc dolarů se s klubem dohodl také pětatřicetiletý Bonino, jenž v letech 2016 a 2017 prožil vítěznou radost s Pittsburghem. Minulou sezonu hrál za San Jose a Penguins a také vedl jako kapitán reprezentaci USA na mistrovství světa. Bonino odehrál v základní části NHL 823 duelů a připsal si 353 bodů (158+195). Za 105 startů v play off připojil 48 bodů (19+29).

Roční kontrakt získal také Quick, jenž dostane o 25 tisíc dolarů více. Dalších 100 tisíc si může vydělat na bonusech.

Sedmatřicetiletý Quick začal minulý ročník jako hráč Los Angeles, ale začátkem března byl vyměněn do Columbusu a den nato se přesunul do Vegas. Za Golden Knights, kteří dobyli Stanley Cup, nastoupil v základní části do 10 utkání, připsal si pět výher, v průměru inkasoval 3,13 gólu na zápas a měl úspěšnost zákroků 90,1 procenta. Jednou udržel nulu. V play off se na ledě neobjevil.

Stanley Cup vyhrál Quick také v letech 2012 a 2014 s Kings. Při prvním triumfu obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Celkem zasáhl během kariéry v NHL do 753 zápasů a vychytal 375 vítězství s průměrem 2,47 obdržené branky na utkání a úspěšností zásahů 91,1 procenta. V 58 případech uhájil nulu. Ve vyřazovacích bojích má bilanci 92 startů, 49 výher, průměr 2,31, úspěšnost 92,1 a udržel deset čistých kont.

Další posilou s bohatými zkušenostmi je útočník Riley Nash, jenž se zavázal Rangers dvouletou smlouvu za 1,55 milionu dolarů. Čtyřiatřicetiletý centr strávil minulý ročník v nižší AHL a za 73 utkání včetně play off nastřádal 64 bodů (27+37). V NHL hrál v minulosti za Carolinu, Boston, Columbus, Toronto, Winnipeg, Arizonu a Tampu Bay. V základní části má bilanci 627 utkání a 176 bodů (63+113).