Další zvrat v hradecké kauze? Antidopingový výbor se odvolal proti trestu McCormacka

Antidopingový výbor České republiky se odvolal proti trestu kanadského hokejového obránce Graema McCormacka z Hradce Králové, který měl deset měsíců zastavenou činnost po pozitivním testu v průběhu loňského semifinále play off proti Vítkovicím. Po čtvrtém utkání série měli dopingový nález i útočníci Kevin Klíma a Martin Štohanzl, kteří dostali stejný trest. I v jejich případě se výbor v příštích týdnech odvolá. ČTK to dnes řekl ředitel Antidopingového výboru Martin Čížek.

"Je pravda, že v případě McCormacka, v jehož případě Národní rozhodčí soud pro sport rozhodl jako první, jsme se už odvolali. V případě dalších dvou hráčů ještě běží lhůta pro odvolání. V řádu jednoho dvou týdnů tak ale také učiníme," řekl Čížek ČTK. Národní rozhodčí soud pro sport řešil pozitivní dopingové testy tří hráčů Mountfieldu odděleně.

McCormack, Klíma i Štohanzl měli zastavenou činnost do 9. února a tento týden se zapojili do soutěžních zápasů. Štohanzl nastoupil za prvoligový Kolín, který je partnerským klubem Hradce Králové, Klíma a McCormack hráli ve středu poprvé extraligu za Východočechy.

Antidopingový výbor ale nyní požádal odvolací senát, aby takzvaně aktivoval odkladný účinek a McCormack přestal v zápasech nastupovat. Stejně bude postupovat u Klímy a Štohanzla.

"Žádáme, aby byl trest přísnější," řekl Čížek. Připustil, že případ je v jeho dosavadní praxi ojedinělý a složitý. Již dříve uvedl, že pro hráče, do jejichž těla se nedovolené látky dostaly z potravinového doplňku Mesomorph V4, požaduje zastavení činnosti až na čtyři roky. "Vycházeli jsme z toho, že je tam jasné zavinění hráčů. Vzali si něco, co neměli," podotkl Čížek.

Právní zástupce hráčů Jan Šťovíček ČTK řekl, že neočekával, že se výbor odvolá. "Myslím si, že pro to nejsou právní validní důvody," uvedl Šťovíček s tím, že pro hráče se nic nemění. "Samotné odvolání nemá odkladný účinek a nepředpokládám, že by jim senát zastavil činnost. To by antidopingový výbor musel přijít s novými argumenty," prohlásil.

U Národního rozhodčího soudu pro sport Šťovíček uspěl s argumentací, že se jednalo o takzvaný kontaminovaný produkt a v tomto případě je sazba zastavení činnosti do jednoho roku. Čížek s tím ale nesouhlasí. "Myslíme si, že to nelze našroubovat na výživové doplňky a v odvolání jsme to napadli. Doplněk stravy je sám o sobě stimulant," řekl šéf antidopingového výboru.

Označení kontaminovaný produkt se v dopingových kauzách dosud používalo zejména v případech, kdy se zakázané látky dostaly do těla sportovců z masa.

Odvolání Antidopingového výboru ČR zároveň posouvá plánované jednání disciplinární komise hokejové extraligy. Ředitel soutěže Martin Loukota již dříve uvedl, že hokejové orgány se budou záležitostí zabývat, až padne pravomocné rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel ve všech třech případech, což se zřejmě do konce extraligové sezony nestane.