Dopingový hříšník Klíma po vítězném návratu na led: Doufám, že v play off dojdeme daleko

Vítězný návrat na led po dopingové aféře si vychutnal v Litvínově útočník Kevin Klíma (26) z Hradce Králové. Na Zimním stadionu Ivana Hlinky, na kterém v srpnu spolu s dvojčetem Kellym při Utkání hokejových legend vzdali hold svému zesnulém otci Petrovi, se vrátil do soutěžního zápasu poprvé od 28. dubna. I přes ztrátu vedení 5:1 si nakonec s úřadujícím vicemistrem mohl vychutnat výhru 6:5 v prodloužení.

Spolu s Klímou se vrátil do sestavy Hradce Králové také kanadský bek Graeme McCormack, forvard Martin Štohanzl se zatím rozehrává v prvoligovém Kolíně. Všichni měli po pozitivním testu v průběhu loňského semifinále play off extraligy zastavenou činnost na deset měsíců a mohli se vrátit do hry od 9. února.

"Bylo to super. Určitě jsme natěšení všichni tři, že jsme zpátky. Doufám, že začneme vyhrávat a postoupíme daleko do play off," řekl po utkání novinářům Klíma. Právě v Litvínově byl od startu dopingové kauzy v jediném případě na ledě v zápase, když si zahrál v exhibici.

Klímovi a jeho dvěma spoluhráčům zkomplikovaly kariéru zakázané látky, které se jim do těla dostaly z výživového doplňku. Museli se po dobu čekání na délku trestu připravovat individuálně. "Cítíme se dobře. Trénovali jsme teď dlouho. Ale určitě je ten hokej rychlejší, než když trénuje sám. Musíme si trochu zvyknout," popisoval své pocity po první utkání.

Poslední dva týdny už se mohli s McCormackem a Štohanzlem zařadit do tréninku s týmem. "Hráli jsme taky pět na pět v tréninku, tak jsme si zvykli. Není to úplně jako zápas ale je to blízko," podotkl Klíma, který nechyběl s McCormackem ani v prodloužení. "Je to super mít důvěru," pochvaloval si.

V pátek se může Klíma těšit na další zajímavý duel, protože Mountfield přivítá v repríze finále Třinec. "My nezapomínáme, co se stalo ve finále. Chceme jim to vrátit, musíme hrát náš hokej a připravovat se na play off," dodal Klíma.

