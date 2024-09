Dědkův megalomanský plán: V Pardubicích chce postavit největší hokejovou halu světa

Projekt nové arény, která by měla v Pardubicích stát už v létě 2027.

Kam se hrabe Montreal či Petrohrad. Největší hokejová hala světa s kapacitou 22 296 diváků by měla od roku 2027 stát v Pardubicích. Alespoň to tvrdí majitel Dynama Petr Dědek (50), jenž prezentoval plány na výstavbu komplexu za 10,5 miliardy korun na semináři pro zastupitele města Pardubic.

Momentálně největší haly světa – SKA Arena v Petrohradu a Bell Centre v Montrealu – dosahují kapacity kolem 21 tisíc diváků. Ta pardubická, která by měla stát v létě 2027, by dle slov Dědka měla být ještě větší.

"Na semináři zastupitelů Pardubic jsme prezentovali ekonomické přínosy chystané multifunkční haly pro město. Vychází z kapacity 22 tisíc diváků pro hokej," napsal Dědek na sociální síti X.

Vedle supermoderní hokejové arény by měla vyrůst také menší hala, hotel a parkovací dům. To vše by mělo dle majitele Dynama vyjít na 10,5 miliardy korun.

Dědek věří tomu, že pardubičtí fanoušci obrovskou kapacitu dokáží zaplnit. "Určitě to bude kapacita, kterou Dynamo využije. Na některé zápasy bychom bez problému prodali 15 tisíc lístků už teď," prozradil pro web hokej.cz.

Zároveň ale připustil, že deklarovaná kapacita nemusí být konečná. "Přesný počet diváků bude známý až v další fázi příprav, záleží na počtu sektorů a velikosti sedaček. S tím souvisí pohodlí diváků a služby," řekl Petr Dědek již dříve.

Minulý prosinec, kdy měští zastupitelé schválili změnu územního plánu, která umožnila stavbu nové arény, Dědek ohlásil, že by chtěl první diváky přivítat už v roce 2027. Jestli se jeho megalomanský plán povede uskutečnit, mohla by být pardubická aréna součástí kandidatury o pořadatelství MS 2030.

"Dynamo potřebuje nové zázemí, aby mohlo přilákat více fanoušků. Budeme mít větší kapacitu, reklamní možnosti a nabídku pro obchodní partnery. Projektujeme, pracujeme na tom. Příští rok touto dobou budeme zase chytřejší, ale cíl zatím zůstává sezonu 2027/28 otevřít v nové aréně," uvedl majitel východočeského klubu.

