Každým rokem se posouváme o krok výše. Cílem je být zlatý, uvedl pardubický majitel Dědek

V pozici hlavního aspiranta na zisk mistrovského titulu půjdou do nové extraligové sezony hokejisté Pardubic. Dynamo se role favorita nezříká a touží udělat v roli obhájce stříbra i poslední krok, který Východočechům scházel na vrchol v dubnu ve finále proti Třinci. Pomoci k tomu má i trio hvězdných posil. Mužstvo posílili útočníci Roman Červenka s Jiřím Smejkalem a bek Andrej Šustr. Rozpočet Východočechů šplhá ke 350 milionům korun.

Tradiční klub vstupuje do jubilejní 75. sezony mezi domácí elitou. "Hockeytown ožívá. Po minulé sezoně, kterou považuji za velmi úspěšnou a v níž jsme vybojovali stříbro, hráli finále na Spengler Cupu a v Lize mistrů postoupili poprvé do play off, se určitě nejen já, ale celé Pardubice těší na novou sezonu. Každá sezona je trochu jiná, my se ale každým rokem posouváme o krok výše, jak jsme slíbili," uvedl na pondělní tiskové konferenci majitel klubu Petr Dědek.

Velkým favoritem bylo Dynamo už před rokem. Vyhrálo jasně základní část, na cestě do finále ztratilo jediný duel a v boji o trůn vedlo nad Oceláři 3:2 na zápasy. Přesto to nestačilo.

"Ne vždy se povede vyhrát každý zápas, ale my chceme vyhrávat. Samozřejmě cílem je být ve finále a být zlatý, ale pořád je to sport. Budeme bojovat. Jsme ambiciózní klub a vždycky chceme hrát o medaile. Říkám to vždycky i všem hráčům, kteří k nám přicházejí, že musí být připravení na tlak ze všech stran," uvedl Dědek.

"Je obrovskou motivací pokusit se zase posunout a vylepšit věci, které se nám třeba nepovedly v sezoně minulé," doplnil sportovní ředitel Petr Sýkora.

Pomoci naplnit nejvyšší cíle mají i zvučné posily. Vedle reprezentačního kapitána Červenky má sílu ofenzivy pomoci zvýšit Smejkal, jenž poslední sezonu působil v zámoří. Obranu vyztuží Šustr, jenž má rovněž zkušenosti z NHL a naposledy hrál v Kolíně nad Rýnem.

Kádr naopak opustili brankář Dominik Pavlát a útočníci Tomáš Hyka, Robert Říčka, Adam Musil a Richard Pánik. Bek Jan Košťálek stráví sezonu ve Vítkovicích, v Dynamu má přerušený kontrakt.

"Jsem spokojený s tím, jaká jména se nám s realizačním týmem podařilo přivést. Česká extraliga je jednou z nejkvalitnějších v Evropě a jména našich posil to jen potvrzují," konstatoval Dědek.

"Hráče vždy přivádíme s nějakým záměrem do rolí, které potřebujeme obsadit, nebo aby pomohli zaplnit něco, co nám chybí. Všichni ti kluci, kteří přišli před touto sezonou, nám v klubu dávají smysl. Věříme, že budou obrovským přínosem. Je to reklama pro celou extraligu, že se takoví hráči vracejí do extraligy," řekl Sýkora.

Červenka a Smejkal by mohli vytvořit elitní formaci s kapitánem Lukášem Sedlákem a být postrachem soupeřů. "Všichni noví kluci zapadli úplně v pohodě. Máme tady ale tak dobrou partu, že není vůbec problém zapadnout. Věřím, že si to dobré naladění přeneseme i na led a budeme si to užívat," přál si Sedlák.

Pardubice mají na české poměry gigantický rozpočet. "Loni jsme skončili s menší ztrátou, tentokrát máme rozpočet 350 milionů korun a plánujeme, že bude vyrovnaný, ale záleží na mnoha okolnostech, zda se to povede. Každým rokem se snažíme tu značku posilovat. Musíme pracovat na tom, aby peníze do Dynama proudily různými cestami a my jsme je mohli využívat dál, protože permanentky nelze zdražovat do nekonečna," uvedl Dědek.

Prodej permanentek už je nyní rekordní a přesahuje 60 procent kapacity haly. Dědek potvrdil, že stále platí jeho ambice otevřít do tří let novou arénu. "To datum je pořád reálné. Potřebujeme přilákat více fanoušků a snažíme se na tom intenzivně pracovat. Zůstává naším cílem zahájit sezonu 2027/28 v nové aréně a děláme pro to maximum," řekl.

Vedle extraligy a Ligy mistrů čeká mužstvo stejně jako loni i Spengler Cup. "Moc jsme si to užili po všech stránkách. Bylo krásné strávit na takovém místě vánoční svátky hokejem, ale zároveň s rodinou," připomněl Sedlák. "Pro všechny je to tam svátek hokeje," dodal Sýkora.

Před extraligou tým vyhrál všechna tři přípravná utkání, pak navázal dvěma jasnými vítězstvími v Lize mistrů, ale poslední vystoupení na evropské scéně Dynamu nevyšla. Ze dvou startů v Německu v pátek v aréně Eisbären Berlín a v neděli na ledě Straubingu vydřeli Východočeši jen bod.

"Poslední výjezd ven nelze hodnotit kladně, tam se ve hře opakovaly věci, které se nesmí stávat, na tom budeme ještě pracovat. Myslím, že tým je ale celkově dobře připravený, teď půjdeme krok za krokem dál. Chceme vyhrát každý zápas, být úspěšní na všech frontách, ale je to běh na dlouhou trať," prohlásil kouč Marek Zadina.

První zápas o extraligové body čeká jeho svěřence ve středu, kdy v atraktivním domácím utkání vyzvou Kladno s legendárním útočníkem Jaromírem Jágrem.