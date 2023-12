V Česku vyrostou tři hokejové haly: Nejmodernější aréna Evropy i atletická dráha na střeše

Už je to téměř 10 let, co v Třinci slavnostně otevřeli Werk Arenu. Od té doby se v tomto směru, snad až na rozsáhlou rekonstrukci kladenského stadionu, v českém prostředí nic výraznějšího neudálo. O to zajímavější by mohla být další pětiletka, kdy je v plánu dokončení hned tří velkých multifukčních hal, které by měly sloužit primárně hokejovým klubům. Jedna z nich by se mohla stát konkurencí i pro samotnou O2 arenu.

Kapacita: 13 300 (pro hokej 12 714)

Plánované dokončení: červen 2026

Cena: 5,8 miliardy korun

Dlouho šlo jen o plané sliby, které nakonec vždy zůstaly pouze zbožným přáním. Už ani v samotném Brně snad nevěřili, že se nové hokejové arény dočkají. V současné chvíli ovšem všechno nasvědčuje tomu, že nekonečný příběh bude mít happyend – pokud vše půjde podle plánu, tak už v roce 2026.

Takto by měla vypadat nová aréna Komety Brno. arenabrno.cz

Aréna, která by měla pojmout více než 13 tisíc diváků, se po pražské O2 areně stane dočasně druhou největší halou v zemi. Je pochopitelné, že nebude sloužit pouze hokejové Kometě. V aréně se budou konat i další sportovní a kulturní akce, mnohdy s mezinárodním přesahem. Spolu s ní vznikne zhruba 1 300 parkovacích stání.

O velikosti celého projektu vypovídá i cena, která byla vyčíslena na 5,8 miliardy korun, přičemž výraznou část stavby musí zafinancovat město. Na základě toho místní zastupitelé letos v červnu schválili úvěr ve výši dvou miliard korun, splácet jej mají 25 let. Cifrou 200 milionů korun přispěje i Jihomoravské hejtmanství, dalších 300 milionů korun pak pošle Národní sportovní agentura.

Vnitřní prostory nové arény. arenabrno.cz.

Další optimismus do žil sportovních nadšenců přidává i fakt, že se v Brně už začalo se samotnou realizací. Poté, co byl v pondělí 18. září 2023 za přítomnosti premiéra Petra Fialy či Aloise Hadamczika slavnostně položen a poklepán základní kámen, se do práce pustila i těžká technika. Fanoušci Komety jsou tak zase o něco blíž vysněnému domovu.

Kapacita: 15 tisíc a víc

Plánované dokončení: srpen 2027

Cena: 8 miliard korun

Na jednu z nejmodernějších multifunkčních hal v Evropě se mohou těšit v Pardubicích. Zelenou tomuto projektu dalo v pondělí 18. prosince zastupitelstvo města Pardubic, které schválilo změnu územního plánu pro stavbu nové arény. Právě tento bod měl být pro investora a majitele tamního hokejového klubu Petra Dědka poslední vážnou překážkou v cestě za vysněným projektem.

Následující dva roky čeká stavební tým především hodně papírování, přesto je cílem dokončit arénu v roce 2027. "Náš aktuální plán je otevřít arénu v srpnu 2027," potvrdil Dědek po úspěšném hlasování pro hokej.cz.

Podoba nové arény pardubických hokejistů. Twitter @HCPCE

V tuto chvíli ještě není rozhodnuto ani o celkové kapacitě stadionu. Zatím se ví pouze to, že nový domov Dynama pojme minimálně 15 tisíc lidí. "Přesný počet diváků bude známý až v další fázi příprav, záleží na počtu sektorů a velikosti sedaček. S tím souvisí pohodlí diváků a služby," vysvětlil Dědek.

Nedílnou součástí multifunkční haly má být i muzeum pardubického hokeje a největší fanshop Česku.

Takto by měla vypadat nová aréna v Pardubicích uvnitř. Twitter @HCPCE

Na rozdíl od projektu v Brně hodlá zafinancovat celý projekt sám Dědek. A rozhodně to nebude levná záležitost. Cena za komplex v oblasti Cihelna, ve kterém má kromě samotné haly vyrůst i tréninková hala a hotel, by se měla vyšplhat až na astronomických osm miliard korun.

Současná hala v Pardubicích funguje od roku 1947, přičemž v roce 1960 se dočkala i zastřešení a následně prošla řadou rekonstrukcí, ty nejvýraznější se datují do let 2001 a 2007.

Kapacita: 7 500 (pro hokej 5 750)

Plánované dokončení: podzim 2025

Cena: 1,9 miliardy korun

Stejně jako v Pardubicích a Brně, tak i v Jihlavě se dočkají nové arény. Historicky jeden z nejúspěšnějších klubů v zemi, který se může pochlubit 12 ligovými tituly, se těší na to, až se v roce 2025 bude moct nastěhovat do haly, která má stát téměř dvě miliardy korun.

Přestože nemá být multifunkční hala v Jihlavě tak monstrózní jako v předchozích dvou případech, ihned zaujme například atletickým oválem, jenž bude umístěn na střeše budovy a využívat ho bude moct i veřejnost. Celý komplex nabídne i další komerční prostory jako například pivnici, posilovnu, tělocvičnu, síň slávy, 13 gastro provozů či technické zázemí pro sportovce.

Grafická podoba nové arény v Jihlavě. jihlava.cz

Se starou halou se klub rozloučil už na konci dubna. V současné chvíli má za sebou i demolici a začíná se s výstavbou zbrusu nové haly.

To zároveň znamená, že aktuální a následující sezonu musí hokejisté Jihlavy odehrát v pelhřimovském azylu. Ročník 2025/26 už by však měli začít opět doma a cílem by nemělo být nic menšího než návrat do extraligy.