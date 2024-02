Třinec rozstřílel Olomouc šesti góly, Litvínov vydřel bod. Kladno znovu prohrálo

Třinec si ve 44. kole Tipsport extraligy doma poradil 6:1 s Olomoucí. Rovnou pět branek nasázeli Oceláři ve druhé třetině, dva z nich dokonce v jejích úvodních 38 vteřinách. Mimo pozice zajišťující play off zůstává Mladá Boleslav, kterou Karlovy Vary přehrály 4:1. Litvínov prohrával s Hradcem Králové až o čtyři branky, přesto získal bod poté, co se mu povedlo dotáhnout zápas do prodloužení, po němž prohrál 5:6. Kladno padlo s Libercem, který zaujal čtvrtou příčku, 2:7 a prohrálo po 17. v řadě. Průběh všech zápasů můžete sledovat živě prostřednictvím audiokomentáře na Livesport.cz.

Obhájce titulu rozhodl pěti góly ve druhé třetině, kterou odstartoval dvěma trefami v úvodních 38 sekundách. Triumf domácích řídili dvěma brankami Daniel Kurovský a Daniel Voženílek. Po třech asistenncíh si připsali Andrej Nestrašil a Martin Růžička. Oceláři s Hanáky neztratili ve čtyřech zápasech základní části ani bod, doma navíc uspěli poosmé v řadě.

Hned trio Ocelářů oslavilo proti Olomouci jubilejní zápas – Vladimír Dravecký nastoupil k 600. duelu v dresu Třineckých, Richard Nedomlel ke 400. utkání v extralize a Tomášek Kundrátek odehrál v české nejvyšší soutěži zápas s pořadovým číslem 300.

Brno bodovalo v pátém utkání za sebou, přičemž čtyři z nich vyhrálo. Na obou brankách Komety se asistencí podílel útočník Jakub Flek. Domácí nastoupili v retro dresech připomínajících éru budějovického Slavoje z počátku šedesátých let minulého století, do jejich sestavy se navíc poprvé od konce října vrátil útočník Lukáš Pech.

Kometa postupem času získávala převahu. Nakonec Moravané otevřeli skóre při trestu Jakuba Valského za špatné střídání. Jan Ščotka pálil švihem od modré čáry a obránce Daniel Gazda tečoval puk za záda Dominika Hrachoviny. O 49 sekund později se hosté prosadili podruhé. Po chybě obránce Jana Štencela u zadního mantinelu našel Flek volného Martina Zaťoviče, který nezaváhal. V poslední minutě druhé části zdramatizoval duel v přesilové hře Adam Kubík, který bleskově potrestal faul Gazdy. Vyrovnat už se domácím ale nepodařilo.

Druhá Sparta hostí Plzeň, kterou v ročníku třikrát porazila. V O2 areně Pražané proti Západočechům uspěli dokonce šestkrát za sebou, Plzeň zde dokázala vyhrát naposledy v listopadu 2020.

