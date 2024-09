Jsem v Pardubicích nadšený, řekl Vomáčka po vítězné premiéře proti Boleslavi

První celý zápas v české extralize odchytal pardubický brankář Tomáš Vomáčka (25) a mohl si vychutnat premiérovou výhru. Pod vítězství 5:2 nad Mladou Boleslaví se podepsal 29 úspěšnými zákroky. Debut v nejvyšší soutěži si odbyl odchovanec Trutnova v neděli v Českých Budějovicích, kde při porážce 1:6 ve 21. minutě za stavu 1:4 vystřídal Romana Willa (32).

"Kluci hráli výborně a moc mi pomohli. Jsme rádi za tříbodové vítězství. Já jsem v Pardubicích nadšený. Chodí tady na hokej hodně lidí, to pak člověka baví," řekl Vomáčka novinářům.

Důležité zákroky vytáhl nejen během pardubických oslabení. "Byl jsem na to připravený, že musím něco chytit. Kluci hráli oslabení skvěle. Ani nevím, kolik tam bylo bloků, možná dvacet. Za to jim děkuji," dodal Vomáčka. Nepochyboval ani za stavu 2:2. "My gólmani musíme být v hlavě silní, takové věci si moc nepřipouštět. Chtěl jsem se chytit další střelou, pak už jsem gól nedostal," poznamenal Vomáčka.

První gól Mladé Boleslavi ve 21. minutě rozhodčí odhalili až po přezkoumání záznamu. "Ani nevím, nestihl jsem otočit hlavu. Jen jsem věděl, že Peter Čerešňák odpálil puk na brankové čáře. Věřil jsem, že to gól není. Když to pak přezkoumali, bylo to o milimetry. To se stane, už předtím jsem puk špatně vyrazil. To musíme odstranit, ať nedostáváme zbytečné góly," konstatoval.

Poprvé v extralize chytal od začátku a nejtěžší po něj byla první třetina. "Soupeř toho moc neměl, pak tam jednou ujel. Pro gólmana to není jednoduché, zvedlo mi to sebevědomí. Pak už jsem se cítil dobře," doplnil Vomáčka, jenž od roku 2016 strávil sedm ročníků v zámořských hokejových soutěžích.

Před sezonou 2023/24 se vrátil do Česka a strávil ji v pardubické rezervě. Nyní je součástí extraligového týmu. "Jsem tady moc spokojený. Ať už jde o všechny lidi, kteří kolem našeho týmu pracují. I parta v kabině je úžasná. Jsem teď šťastný a myslím, že je to na mně vidět. Doufám, že to bude pokračovat," přál si.

