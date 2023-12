Kaberle, Sýkora, Turek a Herink. Síň slávy českého hokeje vítá nová jména

Do Síně slávy českého hokeje budou příští týden ve čtvrtek uvedeni bývalí hráči Tomáš Kaberle (45), Petr Sýkora (47), Roman Turek (53) a parahokejový funkcionář Roman Herink (60). Na středeční nominační tiskové konferenci před Švýcarskými hrami to oznámil předseda návrhové komise Bedřich Ščerban. Počet oceněných v Síni slávy, která byla založena v roce 2008, se rozroste na 150 členů.

Slavnostní ceremoniál se čtyřmi novými členy Síně slávy proběhne 14. prosince před utkáním české reprezentace s Finskem v O2 areně. Zápas je součástí Švýcarských her, druhého turnaje seriálu Euro Hockey Tour. Poté se národní tým přesune do Curychu.

Někdejší obránce Kaberle strávil většinu kariéry v NHL, kde dlouhá léta působil v Torontu. V roce 2011 získal Stanley Cup s Bostonem, poté ještě působil v zámoří v Carolině a Montrealu. Závěr bohaté kariéry prožil v dresu Kladna a Brna.

S reprezentací má kompletní sbírku medailí. Vyhrál s ní mistrovství světa 2005 ve Vídni, o rok později získal na olympijských hrách v Turíně bronz a na světovém šampionátu v Rize stříbro. Tomáš Kaberle doplní v Síni slávy českého hokeje otce i bratra Františka.

"Lidsky velmi dobrý kluk, dobrý do party. Velice chytrý hokejista, dirigent hry, který organizoval založení útoku, spolupracoval s druhým obráncem, výborný do přesilovek. Zažil jsem spoustu hokejistů, ale on patří k těm nejlepším," prohlásil někdejší trenér a nyní prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.

Bývalý útočník Sýkora odehrál v NHL 1017 zápasů a dvakrát vybojoval Stanleyův pohár. Nejprve v roce 2000 s New Jersey a o devět let později s Pittsburghem, čtyřikrát ve finále neuspěl. V letech 1999 a 2005 získal s reprezentací zlato na MS, ze světového šampionátu 1998 má bronz.

"Znal jsem ho osobně, protože jsem v roce 1996 začínal v Plzni, odkud pochází. Často jsme tam o hokeji mluvili, hlavně v letním období, kdy se NHL nehrála, chodil trénovat na zimák," uvedl trenér národního mužstva Radim Rulík.

Turek se jakožto gólman v roce 1996 výrazně podílel na zlatu z MS ve Vídni, které bylo první v historii samostatné reprezentace. Tři roky předtím získal na světovém šampionátu bronz. V roce 1999 vyhrál s Dallasem Stanley Cup, působil i v Calgary, St. Louis a Českých Budějovicích.

"Romana znám hlavně z NHL, byl to vynikající brankář, měl bohatou kariéru. Byl to velký pohodář, to ho zdobilo po celou kariéru. Jeden z mála, který měl lapačku na pravé ruce, pro nás bylo těžké se tomu přizpůsobit," řekl bývalý útočník a v současnosti generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Herink je jedním ze zakladatelů parahokeje v Česku. Vrcholem jeho profesní kariéry je MS v Ostravě v roce 2009, na němž se podílel jako předseda organizačního výboru. "Vyzdvihl bych pana Herinka. Když tady nikdo parahokej neznal, věnoval tomu úsilí a čas, a přestože je sám hendikepovaný, šel za tím. Všichni sami dnes vnímáme, kde parahokej je a jaké jméno má," podotkl Ščerban.

Kandidáty nominuje dvanáctičlenná návrhová komise v čele s předsedou Ščerbanem. K uvedení do Síně slávy je zapotřebí, aby nominaci schválily alespoň dvě třetiny jejích žijících členů. Každý rok jsou uvedeni tři hráči a jeden zástupce z kategorie ostatní. "Být členem Síně slávy je nejvyšší vyznamenání, jakého může hráč nebo činovník v ledním hokeji dosáhnout," konstatoval Ščerban.