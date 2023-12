Překvapení nominace hokejistů: Jedním ze dvou reprezentačních nováčků je budějovický Hovorka

Kouč Radim Rulík povolal do reprezentace pro Švýcarské hokejové hry poprvé v sezoně ostřílené matadory v čele s pravděpodobným kapitánem Romanem Červenkou (37), ale také dva mladé nováčky. Poprvé si za seniorský národní tým zahrají liberecký útočník Jakub Rychlovský (22), aktuálně pátý nejlepší střelec extraligy, a také budějovický zadák Mikuláš Hovorka (22).

Odchovanec pražské Slavie přitom v nejvyšší soutěži působí teprve druhou sezonu, navíc na rozdíl od Rychlovského nikdy nebyl ani v žádném juniorském národním týmu. V extralize má na kontě pouhých 63 zápasů. "Je to pravák, vysoký kluk s dobrými fyzickými parametry. Máme pocit, že je to hráč, který by mohl růst, vidíme v něm příslib do budoucnosti," řekl Rulík na dnešní tiskové konferenci.

Nastupující generaci zastupuje ve výběru i jiný zadák Filip Král z Lahti, který minulou sezonu strávil na farmě Toronta v AHL a za první tým Maple Leafs si dokonce v NHL vyzkoušel dva zápasy. Do národního týmu se vrací po dvou letech stejně jako David Kaše.

Jeho bratr Ondřej, jenž je dalším ze strůjců vzestupu Litvínova v této sezoně, v nominaci i podruhé schází. Stejně jako jiní příslušníci aktuální elitní desítky bodování extraligy Lukáš Radil a Robert Kousal z Pardubic či sparťan Roman Horák. "Ondru jsme oslovili, nejdřív chtěl jet, jenže pak měl srážku na tréninku a necítil se vůbec dobře. Neměl pocit, že by týmu něco dal, proto se omluvil," vysvětlil kouč s tím, že předem musel odmítnout pozvánku i nedávno zraněný Jan Kovář ze švýcarského Zugu.

Vedle pěti výše zmíněných nebyli ze současného výběru na Karjale ještě brankář Roman Will, obránci Michal Kempný a Tomáš Kundrátek a útočníci Ondřej Beránek a Michal Kovařčík. "V porovnání s prvním turnajem máme deset nových hráčů, což není nic zásadního," poznamenal Rulík.

Národní tým pod ním odehrál v listopadu premiérovou akci a úvodní turnaj sezony Euro Hockey Tour ve Finsku rovnou bez ztráty bodu ovládl. Navíc za svůj dravý a aktivní styl hokeje sklidil pochvaly expertů. Turnaj v Curychu začne pro národní tým příští čtvrtek, kdy v pražské O2 areně přivítá Finy.