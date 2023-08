Komplikace pro Pešánovu defenzivu. Knot musel na operaci zad, start sezony v nejistotě

Ronald Knot (29), který se po dvouletém zahraničním angažmá vrátil do Liberce, se podrobil operaci zad. Obránce kvůli tomu vynechá zbytek letní přípravy a možná i začátek nové extraligové sezony.

V úvodu přípravy na ledě se u Knota podle vyjádření Liberce objevily příznaky výhřezu meziobratlové ploténky a 193 centimetrů vysoký obránce musel na operaci. "Ronald je nyní v domácím léčení a podstupuje intenzivní rehabilitace. Jeho zapojení do tréninkového procesu očekávám v průběhu září," uvedl týmový lékař Roman Mizera. Extraliga odstartuje 15. září.

Účastník olympijských her v Pekingu Knot odešel předloni z Liberce do Nižněkamsku do KHL a minulou sezonu strávil na farmě Arizony v Tucsonu v AHL.