Kousal po další výhře Sparty: Jsme semknutí, všichni si teď věří a lépe se na to kouká

Třemi asistencemi u tří ze čtyř gólů Sparty pomohl útočník Pavel Kousal (25) svému týmu k cennému vítězství na ledě Pardubic. Pražané vyhráli 4:0, když v utkání třikrát využili početní výhodu. První souboj hlavních favoritů na titul v této sezoně tak dopadl lépe pro hosty.

"Od začátku do konce jsme předvedli zodpovědný výkon. Sice tam bylo pár zbytečných faulů, ale dokázali jsme si pohlídat oslabení. Naše góly nám pomohly, dotáhli jsme to až do konce,“ řekl Kousal po utkání novinářům.

Nezapomněl zmínit ani příspěvek brankáře Josefa Kořenáře. "Zase s nulou. Pardubice tam měly dost dobrých šancí, které pochytal. To nám hodně pomohlo," ocenil Kousal. Sparta už ve třetím utkání v řadě neinkasovala. "Kořen se vždy sám uzavře. A my mu pomáháme, nepouštíme na něj moc střel. A když pak má něco chytit, tak to prostě zastaví. Je to super," chválil pětadvacetiletý forvard.

Kousal připravil první gól zápasu pro Filipa Chlapíka. "Čekal jsem, až bude na zadní tyčce, aby neměl tak těžké zakončení. Pak jsem to tam zkusil nahrát, někudy to projelo," popisoval. V tomto ročníku už Kousal zaznamenal šest asistencí. "Vždy je člověk rád, když dá gól, taky bych už nějaký chtěl dát. Ale vyhráváme, daří se nám, tak mi to ani tolik nevadí," pousmál se.

Spartu navíc v těchto dnech trápí početná marodka. "Řekli jsme si, že máme tým, jaký máme. I bez řady hráčů dokážeme být hodně silným týmem. Hrajeme trochu jednodušeji, jsme více semknutí, nese nám to ovoce. Teď si všichni věří. Jsme víc uvolnění, lépe se na to kouká," domnívá se Kousal.

V Pardubicích Spartě chybělo osm hokejistů, mimo jiné Michal Řepík nebo Roman Horák. "Až budou všichni zdraví, tak to zase půjde do starých kolejí. Budou se k nám postupně připojovat," uvedl Kousal.