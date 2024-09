Olomouc přerušila sérii porážek. Věděli jsme, že už je to hraniční, ulevilo se Kohoutovi

Hokejový útočník Martin Kohout (29) vstřelil první dva góly v barvách Olomouce po letním příchodu z Komety Brno a zařídil ve 4. kole extraligy první bodový zisk Hanáků v nové sezoně. Při domácí výhře nad Českými Budějovicemi 3:1 nejprve ve 32. minutě v oslabení poslal domácí podruhé v utkání do vedení a 29 sekund před koncem při power play střelou do prázdné branky zpečetil výsledek.

"Chtěli jsme se soustředit hlavně na vlastní hru, v prvních třech zápasech jsme měli výpadky. Když si všichni budeme plnit, co máme, dopadne to jako teď. Pak už vždycky vyplave někdo, kdo bude schopný dát gól," řekl Kohout.

Dvě branky v jednom utkání nejvyšší soutěže vstřelil naposledy 31. ledna loňského roku. Bylo to ještě v dresu Karlových Varů na ledě pražské Sparty při porážce 3:6. Během minulé sezony se trápil, za Brno se trefil dvakrát za 47 zápasů. Totéž nyní stihl po čtyřech extraligových kolech a v jediném duelu. "Co bylo loni, je pryč. Doufám, že letos to bude jiné," uvedl devětadvacetiletý křídelník.

Olomouci vrátil vedení po polovině zápasu v početní nevýhodě. Přitom chtěl jít střídat, na střídačku to však měl daleko a rozhodl se raději zakončit. "Dobře jsme bránili, všem klukům bych za to chtěl poděkovat. Silva (Silvester Kusko) do toho píchnul a já jsem viděl, že soupeřův bek se trochu bál. Začal couvat, zatímco gólman byl zase trochu napřed," popsal momenty před nakonec rozdílovým gólem.

"Měl jsem velkou touhu zkusit vystřelit. Puk jsem poslal na druhou tyčku a vyšlo to," dodal Kohout. Pojistku na výhru přidal před závěrečnou sirénou během hry soupeře bez brankáře.

Olomouc i díky němu přerušila třízápasovou sérii porážek bez bodového zisku. "Všichni jsme věděli, že situace už je hraniční a potřebujeme získat body, ať už jakékoliv," podotkl Kohout. "Úleva to je, ale jen částečná. Doufám, že ještě není konec a na výhru navážeme," doplnil.

Další utkání čeká Hanáky na jihu Moravy, kde v pátek vyjedou do derby s Kometou. Kohout, pro kterého půjde o duel proti bývalému klubu, dnes nastoupil v útoku s dalšími exbrněnskými hráči Janem Káňou a Kuskem. "Nad Brnem jsem zatím nepřemýšlel. Soustředil jsem se na to, abych podal co nejlepší výkon proti Motoru a dovedli jsme to k vítězství. Teď si odpočinu a od středy začnu přemýšlet nad zápasem s Brnem," řekl Kohout.

