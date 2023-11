Olomoucký Konrád o špatném vyjetí: Nešťastná situace. Puk se zastavil v kaši u mantinelu

Kuriózní gól nastartoval třinecké hokejisty k jednoznačné výhře 5:0 nad Olomoucí. Brankář Branislav Konrád (36) vyjel za brankou za nahozeným pukem, který se ale zastavil v ledové tříšti. Ke kotouči se dostal první domácí útočník Patrik Hrehorčák (24) a po jeho přihrávce skóroval ve druhé minutě do prázdné branky Adam Polášek (32).

"Šel jsem pomoct klukům s rozehrávkou a u mantinelu byla ani ne voda, ale nějaká kaše, asi deset, možná dvacet centimetrů veliká. Vůbec jsem o ní nevěděl, puk se úplně zastavil," popsal situaci Konrád novinářům. "Hrát jsem jej nemohl a nestihl jsem se ani vrátit do branky. Taková špatná situace. Člověk tam jde stokrát za zápas... Kdyby šel puk po plexi, tak tam ani nejdu. Na nových se odráží všelijak. Bohužel se tohle nedá předvídat," doplnil.

Konrád se přitom vytáhl v úvodním střídání, ve kterém v situaci dva na brankáře vystihl hokejkou přihrávku Martina Růžičky na Richarda Pánika. "Cítil jsem se dobře, prvním dobrým zákrokem jsem se chytil a potom přijde tohle. Jsou ale věci, které neovlivníme. Sem tam si křičíme, že je voda vzadu, bacha na to, ale žádna tam nebyla. Ale už je to jedno, nevrátíme to," doplnil.

Vypadalo to, jako by Olomouc gól zpražil, v osmé minutě inkasoval podruhé a celý zápas se nezmohl na větší odpor. "Můžeme i v příštím zápase dostat gól ve druhé třetí minutě a musíme jít dále. Zápas má šedesát minut, dá se otočit. Kdybychom dali nějaký gól za stavu 2:0, mohli jsme se trochu nakopnout. Bohužel se tak nestalo. Třinec byl lepší a zaslouženě vyhrál," uznal.

Olomouc často propadala a nechávala volné hráče v předbrankovém prostoru, za což je Třinec trestal. I hostující trenér Jan Tomajko na tiskové konferenci zmínil, že podali od úvodního střídání špatný výkon a že je Konrád zachránil od většího přídělu. "Máme reprezentační přestávku, musíme si to prohlídnout, rozebrat a poučit se. A začít lépe, takhle to dál nepůjde," poznamenal Konrád.

Tabulka hokejové extraligy